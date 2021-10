Už popáté se veřejnost na začátku října obula do papučí, aby tak podpořila mobilní hospice. S papučemi v tašce nebo rovnou na nohou vyrazily velké firmy, školy a tisíce jednotlivců. Letos poprvé proběhla tato akce i v Pardubicích, kde ji pořádala energeia o.p.s., poskytovatel dětské paliativní péče.

Co je to Papučový den

Byla to velká zkušenost. My introverti, jsme překonali sami sebe. Tým, který standardně funguje v terénní hospicové péči, se rázem stal týmem kolportérů. I když se jednalo jen o distribuci skvělé myšlenky. Všichni jsme si uvědomili, jak náročné je oslovit kolemjdoucí. Vy, kteří jste se zastavili u našeho fotokoutku v Paláci Pardubice, jste nám dali velkýdar. Věnovali jste nám svůj čas a často i slova povzbuzení. Vážíme si toho a děkujeme Vám.

Bylo to husté.

Tak jaké to bylo, mami?

Ve středu 6. 10. proběhl Papučový den. Papuče jsou symbolem domova. Doma je místo, kde je možné pečovat o vážně nemocné. Doma je místo, kde by si 80 % lidí přálo zemřít. Ti, co si obuli papuče, tak tím podpořili mobilní hospicové týmy v České republice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.