Na Obecním úřadě v Dolní Rovni se konalo jednání za účasti ministra zemědělství Marka Výborného. Před úřad dorazili iniciátoři dvou petic i další občané.

Dne 29. 6. 2020 zasáhla obec Dolní Roveň blesková povodeň. Občanům se nelíbilo, že místní potok Lodrantka není dostatečně udržován, a tak v březnu 2024 spatřila světlo světa v pořadí již druhá petice, která zároveň reagovala na zveřejněný návrh Vodoprávního úřadu v Holicích, iniciovaný správcem vodních toků, Povodí Labe s. p., na vyhlášení aktivního záplavového území v obci.

Dne 17. 6. 2024 se na místní OÚ v Dolní Rovni dostavil pan ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný a celkem šest zástupců Povodí Labe s. p. v čele s generálním ředitelem Ing. Mariánem Šebestou. Jednání se zástupci OÚ se uskutečnilo v nezvyklém čase, v pondělí v 7:15 hodin, a za obec Dolní Roveň se ho zúčastnil starosta obce Ing. Miloš Horák a místostarostka, paní Leona Binková. Veřejnost byla informována o tom, že se toto jednání bude na OÚ konat, a tak před obecní úřad dorazilo v době jednání několik občanů z té zhruba pětistovky, která petici podepsala.

Záplavové území Dolní Roveň. Co na to říkáte?

Po skončení oficiálního jednání přišel mezi občany před úřad nejprve generální ředitel, který shrnul do několika bodů obsah jednání, které by mělo přispět k realizaci protipovodňových opatření v obci, samozřejmě za spolupráce všech dotčených subjektů a orgánů. Diskuse při jednání se týkala například rekonstrukce rybníku Lodrant, vybudování suché nádrže na Struze, zpracování protipovodňové dokumentace, jejímž iniciátorem by měla být obec, a následným investorem, po schválení všech potřebných dokumentů a posouzení Ministerstvem zemědělství, správce vodních toků Povodí Labe s. p. a další…

Následně i ministr Mgr. Marek Výborný diskutoval se zástupci občanů, mezi kterými byli například oba iniciátoři dvou petic Ing. Radek Tomášek a Ing. František Konvalina, dorazil stavební inženýr, inženýr ekonom, paní doktorka, zdravotní sestra, poštovní doručovatelka, úřednice a další. Diskuse byla věcná a dala jasně najevo, že občané Dolní Rovně se nenechají uchlácholit žádnými planými sliby a budou prostřednictvím orgánů obce trvat na prosazování a realizaci opatření, vedoucích k minimalizaci povodňového ohrožení. Já tam byl, tak jsem něco i pro vás vyfotil a tentokrát se i do diskuse zapojil.

