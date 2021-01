Zřejmě zatracený magnetismus letošního roku způsobil to, že nám zavelel nikoliv směr přímý, ale první ulicí zabočit doprava, směr nově budovaná dálnice. Než jsme prošli necelých pět set metrů z Malé Strany Dolní Rovně ke stavbě D 35, hlavou mi proběhlo několik myšlenek. Téměř šedesát let žiji v Dolní Rovni a mohu říct, žilo se mi v naší krásné obci těch šest desítek let jako v ráji na zemi. Z toho posledních třicet let bydlíme v našem rodinném domku, který jsme v loňském a na počátku letošního roku podrobili nezbytným stavebním úpravám, výměně oken a celoplášťovému zateplení.

Třicet let (až do letošního června) jsme nepoznali, co za hrůzu může způsobit velká voda přímo doma. Pokud by periodicita velké vody v našem obydlí zůstala třicet let, dalo by se to přežít, resp. dalo by se předpokládat, že další velké vody se já již s ohledem na svůj věk nedožiji… Po povodni v červnu 2020 jsme si, nejen já, ale i spousta dalších spoluobčanů, uvědomili, že vodní toky v naší obci jsou náletově výrazně zarostlé, zanesené a proti dřívějším dobám v některých místech výrazně kapacitně užší. K tomu se honí pořád hlavou odvodnění nově budované dálnice s projektovaným svodem dešťové a přívalové vody do obce. Pán Bůh nás opatruj ode všeho zlého, velkou vodu nevyjímaje. Dožiju svůj život v ráji na zemi nebo v oblasti v ohrožení? Toť řečnická otázka. Moje obava, že další velkou vodu v našem obydlí můžeme tentokrát čekat dříve než za těch prvních třicet let, je však daleko pravděpodobnější než třeba to, že TJ Sokol Roveň bude jednou hrát fotbalový krajský přebor… Jelikož jsem svým způsobem člověk důvěřivý, chci věřit tomu, že orgány obce v čele s paní starostkou Ivou Vinařovou, ani naši občané nedopustí, aby se podmínky života v naší krásné obci po dostavbě celospolečensky prospěšné dálnice výrazně zhoršily. Věřím, že občané, v čele s panem Radkem Tomáškem, předsedou petičního výboru, jsou připraveni na případné další prosazování opodstatněných požadavků, stejně jako tomu bylo v petici zaměřené na vyčištění vodních toků v obci. Věřím tomu, že hlas lidu je hlasem božím. Vedle toho věřím i voleným poslancům a senátorům, kteří se s danou problematikou ohrožení individuálně seznámili, tvrdili, že pochopili a přislíbili, že budou jednat s kompetentními ministry, např. dopravy a zemědělství, potažmo s nejvyššími představiteli správce vodních toků či s ŘSD. Prošli jsme si v předposlední den roku 2020 úsek kolem stavby dálnice asi v délce 2 km, právě toho úseku, ze kterého by měla z asfaltové vozovky valit přívalová i běžná voda do kanalizace směr obec Dolní Roveň. V roce 2022 by měl být hotov zmíněný úsek dálnice. Věřím, že všechny kompetentní orgány udělají maximum nejen pro dodržení plánovaného termínu, ale i pro zajištění původního vodoprávního komfortu občanů Dolní Rovně. Věřím nejmenovaným politikům, že jejich zájem je poctivý, že neskončí s koncem nadcházející předvolební kampaně…

Vážení čtenáři, v roce 2020 z mé strany už dost o vodě a povodních, přeji všem krásný rok 2021, buďte pevně zdraví a neztrácejte optimismus. Ano, věřme, že když hned příští rok nebude líp, tak že snad nebude hůř! Přikládám pár obrázků z procházky k dálnici a od dálnice k naší obci.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň