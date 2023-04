Od 1. dubna je uzavřená silnice 322 mezi Komárovem a Dašicemi, obyvatelům Dolní Rovně to působí obrovské problémy. Za fotografie a názor děkujeme panu Jaromíru Pýchovi.

Sobota na stavbě v Komárově. | Foto: Jaromír Pýcha

Sobotní příspěvek

Přátelé, vím, že tímto příspěvkem opět ztratím spoustu přátel. Především těch, kteří se rádi kochají krajinou a jsou ve skrytu své duše v podstatě milovníky objížděk.

Zaslechl jsem hlášení obecního rozhlasu v Dolní Rovni, že silnice 322 mezi Komárovem a Dašicemi bude uzavřena od 1. apríla až někdy do konce července 2023. Dobrý důvod, abych se v sobotu, právě dne 1. dubna 2023, vypravil v čase 15.10 hodin do Komárova, abych zjistil, jak se na stavbě začalo makat. Čekal jsem tam hafo dělníků, pár inženýrů, moderní stavební techniku věhlasné firmy a podobně. Dělníků, příp. inženýrů jsem se chtěl zeptat, zda to musí trvat opravdu tak dlouho. Objížďka je dlouhá, lidi z Komárova (např. Meky) netuší, kudy se do normálně 2 km vzdálených Dašic vůbec dostat. Zmíněný Meky je totiž rodák z Božanova, vážený občan Komárova, který nemá ani pilotní zkoušky, natož vrtulník či jiné vzdušné přibližovalo. Turistiku mu omezil ošetřující lékař po úraze.

Rušení poboček České pošty: V Pardubicích jich má zaniknout sedm, víme které

Moje cesta vedla nejprve k tabuli, která hlásá a jasně zodpovídá otázku, kdože si nás občanů obce Dolní Roveň tak váží a dělá vše pro to, aby omezení nás dojíždějících směr Dašice a dál, včetně dětí do školy v Dašicích bylo minimalizováno. Čekal jsem nějaké ústřední orgány hlavního města. Výsledek mé inspekční cesty, čtenáře reportéra:

Od mostu v Komárově až kam jsem dohlédl, tzn. až po dálniční nadjezd, nebyla přítomna ani noha, či jiná končetina, ani jeden dělník či řídící inženýr. Tabule v prostoru za zákazem vjezdu však hlásá jasně, stručně a srozumitelně. Investorem je Pardubický kraj, zhotovitelem Skanska a.s. Rozumím tomu, že se buduje obchvat Dašic, nový most přes Loučnou v Dašicích, ale nerozumím tomu, že by takové zkušené spojení investor Pardubický kraj a zhotovitel Skanska a.s. nedokázalo vymyslet to, že se nejprve vrhnou na práce v úseku Dašice (křižovatka směr Kostěnice) až nájezd na dálnici od Dašic a až po nějakém čase, třeba za 2 měsíce na úsek od dálnice k nám, do Komárova. Do té doby by třeba všichni od Komárova mohli být puštěni bezplatně na dálnici od nadjezdu až do Časů. Nevím, nerozumím, říkám si, že je to možná fakt zatím jen apríl. Pokud dnes nikdo na daném úseku nemakal, proč to bylo zavřeno již dnes, tj. v sobotu 1. 4. 2023? Že by začali zítra, v neděli, tak to nejsem naivní.

Nedělní příspěvek

Tak vážení, včerejší příspěvek nebyl apríl. Tvrdá realita to je. Mám pocit, že Česká republika (ŘSD a firmy zhotovitele dálnice) společně s Pardubickým krajem (a zhotovitelem) realizují projekt na téma: „Co vše si ještě občan Dolní Rovně a okolí nechá líbit".

Neodhlučněná a neodstíněná dálnice, voda svedená z dálnice do Lodrantky a teď, odříznutí silničního spojení od světa. Respektive, abych byl přesný, přes tankodrom se odtud nějakým způsobem dostanete. Dost bylo slov, stačí se podívat na obrázky ze silnice Dolní Roveň - Platenice, kudy můžete z Dolní Rovně doslova odskákat.

Příprava na další objížďku byla veškerá žádná, vlastně abych nekecal, je tam značka hrboly v úseku 2 km. A pracovní ruch? Na této trase taky žádný. A zítra už nás čeká první pracovní den s dobrodružným putováním cestou, necestou naším krajem do Dašic či Pardubic, do práce či do školy. Věřím, že si obrázky prohlédne třeba i pan Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Vím, že je to rozumný chlap a věřím, že právě on by mohl něco vymyslet a zjednat nápravu, nejen ve prospěch dvoutisícové obce Dolní Roveň, ale i širšího okolí. Vždyť právě Pardubický kraj je investorem trasy Komárov - Dašice. Uvidíme jak to všechno dopadne. Věřím, že lépe než se to jeví dnes, v neděli 2. 4. 2023.

Začínáme. Slavný hřebčín představí návštěvníkům nové stáje a upravenou rozhlednu

Jeden z komentářů občanky z Komárova, paní LSN převzatý z facebooku: Dnes exkluzivní cesta po Pardubickém kraji, dostat se do Dašic je parádička, zrovna tak jako do Pardubic… Objížďka přes rozsekanou cestu mezi Rovní a Platěnicemi je minimálně na tank, fakt že jo. Jestli k tomu zavřou i silnici na Ředice, tak to je fakt na vrtulník. Kde jsou představitelé obce, kteří týden před uzavírkou hodí do schránky dopis, že v případě zájmu zajistí dopravu dětem do škol?

S obcemi tohle nikdo neprojednává, nikomu nevadí, že někoho úplně odříznou, od práce, od školy a lidí dělejte, co umíte? To si fakt člověk říká, na co je máme?

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň

Poznámka redakce: Další informace o úplné uzavírce silnice II/322 najdete ZDE na webu obce.