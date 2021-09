V bohaté fotogalerii se můžete podívat, jak to na výstavě vypadalo v přechozích letech. Akce začíná v sobotu, končí v pondělí.

Z minulých ročníků výstavy. | Foto: Jaromír Pýcha

Přátelé, tak to je fofr. Jiřinky z nedávné výstavy nestačily ani zvadnout a už je tu další obrovská akce pro ty pravé fajnšmekry! Zahrádkáři z Rovně chystají další parádní představení, tradiční podzimní výstavu pro milovníky květin, ovoce a zeleniny! Myslíte, že padne návštěvnický rekord? Já jsem o tom stoprocentně přesvědčen. A až démon covid uvidí pohromadě tolik vitamínu C i vitamínů dalších písmen, tak se musí leknout jako čert kříže a odtáhnout už definitivně do horoucích pekel či do země netopýrský!