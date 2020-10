/FOTO/ Slunečné podzimní odpoledne láká jít ven na čerstvý vzduch. Obyvatelé Dubiny často vyráží na procházku do nedalekého lesa.

Dubinský les v Pardubicích. | Foto: Foto: Krstina K.

Když jsem se vydala do mé oblíbené přírodní krajiny - do dubinského lesa, čekalo mě nemilé překvapení. Les, který byl vždy čistý a upravený, nyní hyzdily popadané větve v kupách a spousta pokácených kmenů, které bezvládně ležely na zemi kolem cesty. První smutná věc je, že se kácí stromy uprostřed lesa a nevypadá to, že by se místo nich měly vysázet nové. Dalším problémem je, že pokácené kmeny a větve zůstávají ležet na zemi a nikdo s nimi nic nedělá. Les najednou ztrácí svou kouzelnou atmosféru a působí spíš ponuře.