Pardubický závodník přivezl z mistrovství Evropy dvě medaile

Čtenář reportér

Jáchym cvičí taekwondo ITF v Pardubicích – Polabinách již deset let. Byl nominován do sportovního boje do 65 kg a do týmu mladších juniorů. Ve velké konkurenci uspěl.

Mistrovství Evropy ve sportovním taekwondu ITF 2023. | Foto: archiv Taekwondo ITF Pardubice

Spolu s dalšími 40 českými reprezentanty, kteří se od 19. do 23. dubna 2023 utkali v konkurenci více jak 700 závodníků z 31 evropských zemí o medaile na letošním mistrovství Evropy ve sportovním taekwondu ITF, odjel do italského Jesolu i Jáchym Šubrt. Jáchym, který 10 let cvičí každé úterý a čtvrtek taekwondo ITF v Pardubicích – Polabinách IV (www.pardubice.taekwondo.cz), byl nominován do sportovního boje do 65 kg a do týmu mladších juniorů. A právě z týmových soutěží si Jáchym při své reprezentační premiéře přivezl zpět do Pardubic hned dvě bronzové medaile, a sice z týmových technických sestav a ze sportovního boje. FOTO: Během třaskavého derby Pardubice - Hradec Králové stadion praskal ve švech Celkově naši reprezentanti na letošním mistrovství Evropy po vynikajících jak individuálních, tak i týmových výkonech vybojovali 19 zlatých, 13 stříbrných a 22 bronzových medailí. Umístili se na 3. místě za Řeckem a Ukrajinou. Lenka Součková Taekwon-Do ITF Pardubice