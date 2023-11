Fanzóna pardubické CFIG arény patřila v sobotu dýním a tradičnímu českému pokrmu, konalo se tam Halloweenské gulášobraní. Bavili se kuchaři i mlsní přihlížející. Podívejte se.

Halloween - All Hallow´s Eve (skotsky) - je původně keltský svátek. Slaví se den před dnem Všech svatých (1. října). Při oslavách se zapalují obrovské ohně a lidé nosí různé převleky - masky, které je chrání před zlými duchy.

S přistěhovalci z Irska se dostal do Ameriky a tam zmutoval do dnešní podoby známé i u nás. Oranžová a černá je dominantní barvou Halloweenu. Dlabání dýně a hororové příběhy provázejí oslavy.

U nás dáváme přednost oslavám Dušiček, které se slaví 2. listopadu. Navštěvujeme hroby na hřbitovech a pokládáme na ně květiny a zapalujeme svíčky. Doporučuji navštívit po setmění některý hřbitov. Množství svíček dává hřbitovu takou zvláštní atmosféru. Škoda, že mrtví nemohou vidět, v jak krásném prostředí leží.

Halloweenské gulášobraní

V Pardubicích se letos oslava Halloweenu spojila s naším národním pokrmem gulášem. Ve fanzóne fotbalového stadionu se při Halloweenském gulášobraní v sobotu 4. listopadu uskutečnila výstava vyřezávaných dýní, která se spojila právě se soutěží ve vaření gulášů.

Bohužel, zásahem EU jsme si už nemohli pochutnat na pravém českém guláši. Ten musí být den starý a patřičně připálený a s chlebem. Podávaný guláš byl vařený v ten samý den a nebyl připálený. Na druhou stranu se člověk mohl zúčastnit jeho tvorby jako čumil. Čumil je ten, co čuměl, jak se to dělá. A jak velí tradice, taky radil těm, co vařili. Tady by ve slově vařili mělo být i tvrdé y. V těch deseti soutěžících družstvech byla i družstva čistokrevné ženská/dívčí/babičkovská.

P.S. Takové malé upozornění. Irsko a Česko mají společné předky: Kelty.

