Nejlepší housle pocházejí z Itálie, smyčce z Francie a nejlepší koňské žíně z Mongolska a Číny. Mnoho zajímavých informací poskytla poutavá výstava houslí s komentářem pana Jaroslava Svěceného během letošního hudebního festivalu Jihočeské Nové Hrady. A následný koncert? To byl mimořádný a výjimečný zážitek.

Festival Jihočeské Nové Hrady se konal od 20. do 24. července. | Foto: Jaromír Pýcha

Letošní hudební festival Jihočeské Nové Hrady neměl chybu. Tento rok letní festival v Nových Hradech již určitě nestihnete. Je poté. Ale máte-li rádi špičkové umění a krásně neopakovatelný hlas houslí, který na koncertech nezůstává jen sólový, vydejte se příští rok do Nových Hradů.

Festivalové setkání žánrů

Malé městečko, které má pouhých 2 600 obyvatel a k tomu neskutečné množství turisticky zajímavých míst (hrad, zámek, historická lékárna, galerie Koželužna, historická kovárna, muzeum, barokní budovu Rezidence, klášter, kostel, honosnou novogotickou hrobku šlechtického rodu Buquoyů, nedaleké muzeum železné opony, krásnou radnici, jednotlivé domy se svou historií) bylo již tradičně hlavním centrem festivalu v režii mistra houslí a znalce v oboru smyčcových nástrojů, pro mne velice váženého pana Jaroslava Svěceného.

Festival se konal ve dnech 20. až 24. července 2023 v různých nádherných prostorách a pokaždé s jinou programovou náplní. Já jsem stihl, bohužel, jen pouhé dvě akce. Slavné evropské housle 17. až 21. století v komentované výstavě Jaroslava Svěceného a dále koncert Festivalové setkání žánrů, jazz, swing, filmová a klasická hudba.

Vedle Jaroslava Svěceného jsem měl tu čest a mimořádnou možnost ani nedýchat při interpretaci vážných i filmových kousků sopranistky ND v Praze paní Hany Jonášové, obdivovat libozvučnou smršť klavíru v procítěném podání špičkové klavíristky Lucie Karlové, zažít neobvyklou kombinaci houslí se saxofonem v podání české pop-funkové saxofonistky hrající s předními kapelami i sólisty české hudební scény Žanety Pelcové.

Slavné evropské housle

Nejlepší housle pocházejí z Itálie, smyčce z Francie a nejlepší koňské žíně z Mongolska a Číny. Každý nástroj má 12 - 15 vrstev laku, který se však nesmí vsáknout do dřeva. Smyčec má 130 - 160 vláken žíní. Pokud jejich počet prasknutím klesne pod 100, už je zle a každý hudebník si to musí pohlídat. Každý vyrobený mistrovský kus je originál, jak tvarem, tak barvou. Takové i další informace nám poskytla poutavá komentovaná výstava houslí.

A aby těch žánrů i našeho kulturního nabažení v rámci krásného pobytu nebylo málo, shodou zajímavých náhod jsme měli možnost seznámit se v místě s paní Květou Jarolímkovou a po koncertě, jen tak u skleničky vína, zaposlouchat se do její krásné poezie. Dost už bylo slov. Foťák jsem měl samozřejmě s sebou, takže jak je mým dobrým zvykem, pár obrázků jsem tam pořídil i pro vás.

Máte-li zájem, nahlédněte a vyrazte na přes rok též do Nových Hradů. Pokud je to pro vás časové příliš vzdálená hudba budoucnosti, neváhejte a najděte si obdobný krásný hudební festival. Open air festivalovou hudební událost s názvem Festival hudby zámek Dobříš letos stihnout lze, tento festival se totiž uskuteční od 10. do 13. srpna 2023 na zámku Dobříš a věřte tomu, že mistr Jaroslav Svěcený u toho zase nebude chybět a budete mít možnost vidět a slyšet jeho housle a další skvělé interprety v hlavních rolích! Nejenom Jaroslava Svěceného, ale i celou řadou dalších skvělých interpretů.