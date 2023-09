/FOTO/ Fotbalový svátek pro Pardubice a okolí. To byl sobotní zápas FK Pardubice a SK Slavia Praha. Po sportovní stránce palec nahoru pro fotbalové Pardubice.

Ze zápasu Pardubice - Slavia, výsledek 0:1. | Foto: Jaromír Pýcha

FK Pardubice - SK Slavia Praha 0:1 (0:1), branka Juračka z p.k. Atraktivní zápas Fortuna ligy se hrál v Pardubicích dne 16. 9. 2023 se začátkem v 18 hodin. Domácí v průběhu repre přestávky přivedly do týmu nové hráče, Slavia už ví, s kým se potká v EL a dokonce po opakovaném losu MOL Cupu zná soupeře i v této soutěži, takže dobrý důvod vyrazit na ligu.

Zápas mých červenobílých barev proti mým červenobílým barvám jsem si nemohl nechat ujít. Zasedl jsem do dvanácté řady hlavní tribuny nového stadionu, když píšu hlavní, nemám na mysli tu historickou tribunu pro šlechtu, pardon VIP diváky, ale tu hlavní pro fotbalovou veřejnost. Svého času byla na této straně jen malá, taky historicky chráněná tribunka kolem Brány borců, sektor hostů. Kdo měl tu čest na současné hlavní tribuně pro veřejnost sedět, ví proč tam byla kdysi jen tribunka malá, přestože kapacita hlediště byla výrazně vyšší.

Ne, nezmokl jsem dnes pod střechou této tribuny, vždyť nepršelo! Ale slunce, kurňa, to byl masakr! Neopékalo, ale asi tak do pětatřicáté minuty jsem si připadal, jako když čumím do dvířek rozpálené vysoké pece! Naštěstí se hrálo až od 18 hodin, takže větší část zápasu byla v pohodě.

V pohodě však nebyl v žádném případě opět rozhlas. Nevím, zda památkáři trvali na zachování původního vedení drátu rozhlasu po drátě, ale slyšet bylo jen něco. Vrcholem bylo neskutečné škvrčení na začátku druhé půle, které sakra vadilo i mému seniorskému sluchovému ústrojí.

Když slunce zašlo, všímal jsem si na vlastní bulvy, co volného prostoru je po levé i pravé straně tribuny pro šl.., pardon VIP. Škoda, že tam nejsou nové tribunky a škoda, že ty tribuny za brankami nejsou několikanásobně vyšší, třeba jako v Olomouci. Člověk by pak z fotbalu měl daleko větší požitek…

Klobása? Nedal jsem si, prý byla za devět pětek…Fotbal? Po sportovní stránce z mé strany stále palec nahoru pro fotbalové Pardubice. Slavia nic moc nepředvedla, radost z těsné výhry však byla na místě. Jedni z mých červenobílých vyhráli, takže dobrý!

Z hlediska stadiónu? Asi jsem neměl jezdit na krásný stadion v HK, neměl jsem se v poslední době stavovat na stadiónech ve Starém Městě, Karviné, Liberci, Vítkovicích, Bohemians, Olomouci a v Českých Budějovicích. Možná bych dnes nereptal…

Jen poznámka na závěr. Samozřejmě jsem rád, že máme ligový stadión, ať už je, jaký je, ale když vyrazím do toho našeho krásného VČD v Pardubicích, tak tam se cítím v nádherném prostředí jako král, leč jsem jen prostý divák lidu prostého.