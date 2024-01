Jak to v poločase sezóny vypadá v TJ Sokol Roveň? Na dotazy odpovídal David Šišán, předseda oddílu kopané.

Roveňský fotbal. | Foto: Jaromír Pýcha

Roveňský poločas se zeptal o poločase sezóny 2023/2024, jak to vypadá v TJ Sokol Roveň. Na dotazy odpovídá David Šišán, předseda oddílu kopané TJ Sokol Roveň.

Davide, zjistil jsem, že řada příznivců kopané v Rovni a okolí dodnes neví, kdo dělá aktuálně předsedu fotbalu TJ Sokol Roveň. Prozraď jim, kdy, jak a proč nastala změna a proč je správné, že jsi předsedou právě ty?

Předsedou fotbalu jsem od této sezóny, kdy z důvodu časového vytížení odstoupil Petr Kopa. Zvolen jsem byl výborem TJ Sokol Roveň. Pokud někdo má chuť roveňskému fotbalu dát svůj elán a čas, nechť se přihlásí do výboru a může být zvolen. Lidi zapálené pro práci s dětmi vítáme s otevřenou náručí.

Můžeš čtenářům rovněž prozradit jména celého výboru fotbalového oddílu TJ Sokol Roveň?

Fotbalový oddíl nemá výbor. Pouze předsedu a sekretáře TJ Sokol Roveň má v mistrovských soutěžích historicky největší počet týmů, který v soutěžích kdy měl.

Zato máte můj obrovský obdiv, určitě by bylo dobré a pro mnoho čtenářů určitě zajímavé vyjmenovat všechny trenéry a jejich asistenty, či pomocníky dle jednotlivých věkových kategorií, ochotné svůj čas věnovat rozvoji fotbalu v Rovni…

U6 – Miroslav Kašpar, David Šišán U9 – Petr Motyčka, David Král U11 – David Šišán U13 – Aleš Kašpar U15 – Petr Kopa U19 – Jan Vrzal A - Ladislav Skalický „Pomocníci“ jsou v oblasti rodičů všichni přítomní, což není vždy přínosem :-D Ale jak jsem psal výše, vítáme každého, kdo má chuť pomoci! Super, že ti nejmladší hrají, baví je to, rozvíjí se a neztratí chuť.

Takže co bys řekl stručně k borcům působícím v kategoriích U9 – U11?

Já osobně tam vidím hned několik výrazných talentů, které by mohly následovat kariéru Honzy Shejbala… Výběr z ročníků 2015, 2016 a 2017 je v porovnání s ostatními kluby na skvělé úrovni, dokládá to i průběžné první místo v soutěži i pohár za první místo ze zimního turnaje v Lázních Bohdaneč. Tam jsme díky široké sestavě mohli vytvořit dva týmy a jeden přihlásit do krajské soutěže, myslím, že by se tam neztratil.

Co bys řekl ke kategoriím U-13, U-15?

Tyto kategorie mají zkušené trenéry, kteří se snaží z kluků dostat maximum. Umístění v tabulkách odpovídá nasazení a kvalitám týmů.

Pak už je dorost a nás starší příznivce moc těší, že se po několika letech vzduchoprázdna objevují zase mladíci, kteří chtějí kopat v Rovni! Co bys k tomu řekl…

Dorost se v této sezóně spojil s SK Holice a díky tomu je v týmu zdravé konkurenční prostředí. Někteří hráči již aktivně hrají za A tým a další se k nim budou připojovat, abychom měli širší a mladší kádr.

Výkladní skříní každého oddílu je první tým, mužstvo mužů. Okomentuj změnu trenérů, kádr, výsledky a postavení v tabulce.

Od této sezóny je trenérem Ladislav Skalický, který převzal tým po Tomášovi Kopřivovi. Ten přijal nabídku trénovat SK Holice A spolu s Petrem Kopou! Kádr máme již několik sezón stejný a je potřeba ho omladit právě kluky z našeho dorostu. Jiná varianta zatím není.

Aktuálně běží zimní pauza, ale vím o tom, že mládež jezdí i na halové turnaje. Kam se můžeme v případě zájmu zajet podívat?

Proběhly turnaje v Moravanech (ročník 2012), v Lázních Bohdaneč (2016) a v Pardubičkách (2013) V plánu jsou následující. Moravany: 20. 1. (2015), 24. 2. (2015), 2. 3. (2016), Skuteč: 17. 2. (2015) Bohdaneč: 28. 1. (2016), 2. 3. (2015), 23. 3. (2011)

Chystáte nějaké soustředění, jak je plánována zimní příprava?

Zimní příprava začíná 14. 1. 2024. Soustředění je společné pro A tým a dorost 21. 1. – 25. 1. 2024, jako vždy v Železném Brodě. Jaké změny chystáte před jarem? Změny před jarem nechystáme.

V sousedních Litětinách prožívá fotbal hodně těžké období. Není čas na nějakou vzájemnou spolupráci a rozložení sil?

O spolupráci se jednalo již dříve, ale k žádné konkrétní dohodě zatím nedošlo.

Neuvažujete o tom, že by znovu bylo do soutěží přihlášeno i béčko?

Leda bychom se spojili s Litětinami.

Zázemí i materiální zabezpečení pro fotbal stále vylepšujete, k dispozici máte umělku, tělocvičnu. Co bys řekl na toto téma?

Zázemí je potřeba neustále zlepšovat a udržovat, což stojí nemalé prostředky. Máme širokou základnu. Momentálně cca 180 členů. Hřiště tím pádem je vytíženo skoro každý den. Je škoda, že stále nemáme halu, jako mají v Moravanech a Bohdanči, to je velké mínus v přípravě!

Pár slov ke spolupráci s obcí?

Oproti minulým rokům je spolupráce s obcí skvělá, jsme za ni všichni vděčni.

Jaké jsou ambice celého oddílu?

Ambice oddílu jsou v první řadě vychovat dobré hráče a hlavně lidi, co umí slušně pozdravit dospělého člověka. Pokud se nám podaří posunout nějakého člena do vyšší soutěže, hodiny strávené na hřišti nebyly zbytečné.

A nejtěžší otázka na závěr. Davide, kolik myslíš, že ještě aktivně odehraje sezón nestárnoucí Venca Melc (nar. 1977)?

Kapitánovi přeji, aby odehrál nějaký ten rok se svým synem Matyášem. Takže minimálně 8!

Co bys chtěl ještě dodat? Nějaký vzkaz hráčům, funkcionářům či divákům?

Hráčům, přeji hlavně pevné zdraví a silnou vůli v tréninku a chuť se neustále zlepšovat. Funkcionářům přeji spoustu sponzorů a vstřícných dotačních úředníků. Divákům přeji spoustu krásných zážitků nejen na fotbalových utkáních, ale na všech akcích Sokola, kterých není málo.

Davide, díky za čas i odpovědi. Přeji celému fotbalovému oddílu, aby se mu dařilo, aby TJ Sokol Roveň letěl výš a dál. Aby se kluci z Rovně dostali do ligy. Dalším na řadě, o tom jsem přesvědčen, bude Michal Kosina. Kdo další? Díky vám všem, že na tom makáte. Díky a se sokolským NAZDAR se loučím a na viděnou na hřišti.

Připravil: Jaromír Pýcha