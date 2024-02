V neděli 11. února se hrál na novém fotbalovém stadiónu v Hradci Králové atraktivní zápas Fortuna ligy FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905. Fotbalovou pohádku během utkání prožil Jan Shejbal, rodák z Dolní Rovně.

V neděli se hrál na novém fotbalovém stadiónu v Hradci Králové atraktivní zápas Fortuna ligy FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905. | Foto: Jaromír Pýcha

Výrazně atraktivní byl tento zápas i pro fotbalové příznivce z Holicka a širokého okolí. V domácím týmu totiž patří k výrazným osobnostem Daniel Horák (nar. 2000), který s fotbalem začínal v Holicích, v týmu hostí zase nastupuje Jan Shejbal (nar. 1994), rodák z Dolní Rovně. Pikantností je, že v roce 2011 přestoupil Jan Shejbal z mládeže FK Pardubice do Hradce Králové. V roce 2014 si odbyl v týmu FC HK ligový debut. V té době při prvoligových zápasech mužů čtrnáctiletý Daniel Horák, hráč mládežnických mužstev HK, podával míče…

V neděli vyběhl Dan v základní sestavě domácích, Honza po dlouhodobějších zraněních začínal mač, na který dorazilo přes šest tisíc diváků, na lavičce náhradníků. Na hřiště se dostal v 67. minutě, domácí vedli 1:0. V 75. minutě dokonce po centru Čmelíka z pravé strany naservíroval Dan Horák hlavou z úrovně malého vápna míč k noze Vašulína a pro něho již nebylo problémem zasunout míč z pár kroků do brány k levé tyči. Zdálo se, že není co řešit, že za stavu 2:0 je o vítězi rozhodnuto. To by ale nebyla žádná pohádka…

Fotbalový svět je v pořádku. VAR poškodil Pardubice, když odvolal penaltu

Trenér klokanů Jaroslav Veselý poslal Honzu na hřiště na pro něho netradičním podhrotu. Záměrem bylo, aby se zahřál na provozní teplotu a poté přešel na levou zálohu s tím, že na podhrot naskočí nová posila z Pardubic, žolík David Huf (nar. 1999). Avšak v 80. minutě poslal po malém vápně perfektní centr z pravé strany Beran a Honza Shejbal skluzem zavíral prostor u levé tyče a dopravil míč poprvé do sítě! Za tři minuty spoluhráč Ristovski perfektně z pravé strany vrátil míč mezi penaltu a velké vápno, kam si Honza skvěle ustoupil, ve volném prostoru míč zpracoval a chladnokrevně poslal levou nohou k pravé tyči, 2:2! Mohl dokonce dosáhnout hattricku, ale nepodařilo se mu zužitkovat a hlavou dobře usměrnit další perfektní centr.

Rozhodčí nastavil pět minut, v těch dvě dobré příležitosti připravil Hradec. Gól již nepadl, remíza byla spravedlivá. Oba týmy šly poděkovat divákům do svých kotlů. Ten pražský vyvolával jméno úspěšného střelce Honzy Shejbala, který byl následně vyhlášen nejlepším hráčem utkání a na rozhovor putoval nejprve před kamery O2 TV a pak i před klubovou kameru Bohemky. Jak hodnotil trenér hostů Jaroslav Veselý Honzu Shejbala po zápase? Cituji: „Jsem Hradečák, znám ho již od mládeže, když jsem trénoval dorost. Má výbornou levou nohu, silný v soubojích, má fotbalové vidění, výbornou práci s míčem. U něho je vše jen otázkou zdraví. Hrál pravidelně v mládežnických reprezentacích, nastupoval za dvacítku, dokonce odehrál zápas i za jedenadvacítku. Pokud bude zdravý, je nadstandardním hráčem, v podstatě naší posilou.“

Elektromobil v Dašicích vyjel ze silnice. Zranili se dva lidé

Poslední ligový gól vstřelil Honza Shejbal dne 4. 12. 2021. Široká fotbalová veřejnost mu hlavně přeje, ať mu slouží zdraví, ať může konečně naplno prodat svůj fotbalový talent! To samé platí i na adresu Daniela Horáka. Široká fotbalová veřejnost mu fandí a přeje, ať mu slouží zdraví, ať může stále hrát, vždyť je stále teprve na začátku své kariéry. Má na to, aby jeho hvězda stoupala výš a dál! Já tam byl, terén byl těžký, pršelo a kapalo nejen na maják, ale občas i na objektiv. Bohužel… Přesto i pro vás jsem pár obrázků pořídil, trochu nahlédl i pod pokličku toho, jak se pekla jedna fotbalová pohádka.

Mohlo by vás zajímat: Ve Starém Máteřově hořel rodinný dům, dva lidé jsou zranění, škoda osm milionů

Zdroj: HZS PK