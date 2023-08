/FOTO/ Za vytrvalého deště Hradec Králové otevřel v sobotu novou fotbalovou arénu. Aréna je nádherná, evropské poháry by jí slušely a já věřím, že slušet budou. Podívejte se na fotografie.

Hradec Králové otevřel novou fotbalovou arénu. | Foto: Jaromír Pýcha

Hradec Králové otevřel novou fotbalovou arénu! Pršelo, jen se lilo. Nic to na tom však neměnilo, že se bude v Hradci Králové konečně hrát prvoligový zápas na vytouženém, novém stadiónu. Aréna nádherná, evropské poháry by jí slušely a já věřím, že slušet budou! Já jsem tam byl, pár fotek pořídil, tak pokud máte zájem, koukněte.

Hradec Králové otevřel novou fotbalovou arénu.Zdroj: Jaromír PýchaDan Horák, borec domácích s číslem 26. Jeho předkové, děda i táta provozovali v širokém okolí vyhlášenou hospodu U Horáků v Litětinách (pozn. redakce: Litětiny jsou část Dolní Rovně na Pardubicku). Výborná kuchyň, křupavé řízečky velikosti sloního ucha.

Když TJ Sokol Roveň obnovil fotbal (v roce 1969) a nebylo ještě hotové hřiště za sokolovnou, hrálo se v Litětinách. Šatny na hřišti nebyly, tam byly jen lavóry na hrubé opláchnutí, proto jsme se všichni, včetně soupeřů, strojili v hospodě U Horáků. A Fanda dobré pivo měl, tak jsme i poseděli…

Daniel je vnuk hospodského Franty Horáka, je to borec, který je Holičák, Hradečák, ale hlavně, železná Sparta z Prahy. Teď zrovna válí za Hradec. A to tak, že výborně! V sobotu v záložní řadě vše pokryl směr vzadu, nabíhal, makal a dal gól. A taky po mači zapozóval s vlaječkou TJ Sokol Roveň, možná proto, že… viz věty výše. Díky, Dane, ať se daří, máš na to být víc! Jen škoda, že děda to už musí sledovat jen tam někde nahoře.