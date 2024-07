Nejsledovanější televizní seriál poslední doby skončil v neděli 14. 7. 2024 poslední epizodou, která je z kooprodukce anglicko-španělské! Ta naše česká verze dostala zase pořádnou ťafku a pakovala se, co to bylo nejdřív možné… Škoda, kdyby náš fotbal vydržel až do této neděle, možná by se našim politickým představitelům hned lépe prosazovalo navýšení koncesionářských poplatků veřejné televizi… Seriál to byl dobrý, ale převratně krásný rozhodně nebyl. Představil však řadu mladých perspektivních herců. Jako třeba šestnáctiletého Yamala! Borec, který to jednou dotáhne na fotbalového Oscara! No nic. Naši fotbaloví reprezentanti měli možnost déle relaxovat a hurá, liga už klepe na dveře!

V pátek 12. 7. 2024 se na stadionu Arnošta Košťála (CFIG ARENA), jak ho prioritně nazýváme my z Dolní Rovně, hrál atraktivní mač mezi FK Pardubice a MFK Chrudim. Za týden začíná nejvyšší soutěž a FK Pce jedou hned na Letnou! Musím přiznat, že zápas prověřil domácí tým především z toho pohledu, že dokáže čelit nepřízni počasí! Pochopil jsem i to, že domácí borci nechtěli odkrýt svou kvalitu před pozorovateli ze Sparty, kteří tak museli odjíždět s tím, že Pardubicím bude stačit za týden z Letné bod!

Chrudim předvedla velice sympatický výkon, kdybych fotbalu alespoň trochu rozuměl, nebál bych se říci, že byla i o fous lepší! Dokonce dala i gól, ten jí ale nebyl však uznán. Přátelé, za týden začíná liga, Pardubice mají celou řadu nových borců, tým se musí sehrát, o tom žádná. Nový trenér Jiří Saňák má mé sympatie, nejen proto, že jsme podobná váhová kategorie. Jeho asistenti Marek Kulič a Luboš Přibyl jsou určitě taky zárukou kvality.

Pokud se ptáte, zda byl v akci někdo od nás, z Dolní Rovně, tak musím říci, že nebyl. Ale z nedalekých Moravan byl, konkrétně Tomáš Solil. Hrál a já osobně věřím, že bude patřit k tahounům rodícího se týmu sezóny 2024/2025. tak sportu zdar a na viděnou v Pardubicích na lize!

A za pár týdnu už taky na fotbale výkonnostním až pralesním. Čekají nás tuze zajímavé věci. Horní Ředice se staly nejen vesnicí roku, ale také historicky nejvýše postaveným klubem v regionu! Divize, to už není žádná sranda, stojí to taky dost peněz, tak uvidíme, co kluci z Květákova předvedou. Další extrém se urodil pět kilometrů od nás. Moravany, v posledních letech stabilní účastník krajského přeboru přihlásil jen III. třídu! A Libišany, ty dokonce zamávaly KP a budou čutat jen pralesní IV. třídu!

Ještěže v Dolní Rovni je setrvalý stav. Vlastně taky není! Posily jako Tomáš Kopřiva, Jaromír Krpata, David Kosina a dozrávající dravé mládí z vlastního dorosteneckého chovu, to by mohl být dobrý základ lepších fotbalových časů budoucích v Rovni! Jo, sorry, nejsem novinář, nejsem fotograf, nejsem profesionálně vybaven, takže fotky z ligové generálky, které přikládám, jsou jaké jsou.

Takové vlhkem rozmazané, lilo totiž jako sviňa, takže navlhl i maskot Perníček.