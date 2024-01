Když legenda slaví, popřejme jí zdraví. Luboš Kubík je hráč s vytříbenou levačkou, který měl mimořádně bohatý fotbalový život. Trénoval a hrál v Anglii, Itálii, Francii, Německu a USA, podal si ruku se třemi prezidenty USA i anglickou královnou. Roky spolupracoval také s Masarykovou základní školou v Dolní Rovni. Všichni mu přejeme hlavně pevné zdraví a stálou radost z aktivního pohybu při sportu.

Luboš Kubík slaví šedesátiny. | Foto: Jaromír Pýcha

Dne 20. 1. 1964 se ve Vysokém Mýtě narodil fotbalový světoběžník. Dostal jméno Luboš, příjmením Kubík. S fotbalem začínal v Chocni. Svou skvělou fotbalovou kariéru nastartoval v letech 1981 – 1982 v týmu Spartak Hradec Králové. Odtud odešel do týmu SK Slavia Praha IPS, kde působil v letech 1982 – 1988. Při tom studoval VŠE Praha, což je dost dobrá škola, což mohu potvrdit ze svých osobních zkušeností.

V roce 1988, kdy neměl ukončen 4. ročník VŠ, udělal životní rozhodnutí, společně s Ivo Knoflíčkem se nevrátili ze soustředění Slavie Praha a emigrovali směr Anglie s vidinou startu za populární tým Derby County. Bohužel, vše nedopadlo, jak dopadnout mělo dle ideálních představ, v Anglii jen trénovali a Luboš byl mimo jiné v pozici osoby vyhýbající se základní vojenské službě. Proto nakonec po složitých diplomatických jednáních dotáhl to, že se dostal přes Československo do Itálie a v letech 1989 – 1991 hrál za Fiorentinu, kde se stal hvězdou týmu, na kterou tam dodnes fanoušci s úctou a vděčností vzpomínají. S týmem si zahrál dokonce v sezóně 1989/1990 finále Poháru UEFA. V letech 1991 – 1993 hrál za francouzský klub FC Méty, dále pokračoval v letech 1993 – 1995 v Německu jako hráč FC Norimberk.

V roce 1995 se vrátil do ČR, hrál za prvoligové Drnovice v letech 1995 – 1996, následně pak znovu v týmu SK Slavia Praha v letech 1996 – 1997. V letech 1997 – 1998 působil v týmu AFK Atlantic Bohdaneč. Odtud odešel po další velké výzvě do USA a v letech 1998 – 2000 hrál za tým Chicago Fire, v první sezóně se tam dokonce stal nejlepším obráncem tamní nejvyšší fotbalové soutěže MLS a vyhrál s týmem MLS Cup. V průběhu sezóny 2001 ještě přešel do týmu Dallas Burn, odehrál tam 11 zápasů a po zranění ukončil svou hráčskou kariéru. Zajímavostí je, že v roce 1986 dal v dresu Slavie Praha 5 branek v jednom zápase, když jeho tým dokázal vyhrát v Banské Bystrici 7:0. Za československou a následně českou reprezentaci odehrál celkem 56 zápasů a vstřelil 13 branek.

Jeho největším reprezentačním úspěchem je účast na MS 1990 (postup do čtvrtfinále) v Itálii a stříbrná radost z ME 1996 v Anglii. Na svou hráčskou kariéru dále navázal jako klubový trenér. Působil v Polsku u týmu Ślask Wroclav, dále u týmu Torguay United (Anglie), působil jako asistent týmu USA na olympiádě v Pekingu a v roce 2010 na MS Jihoafrické republice. Trénoval i v Týništi. Ve fotbale okusil i funkci sportovního ředitele, či vyhledávače talentů.

Po ME 1996 začal spolupracovat s Masarykovou základní školou v Dolní Rovni, která společně s TJ Sokol Roveň realizovala projekt Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka. Mezi mladé fotbalisty v Rovni jezdil pravidelně a vzájemná spolupráce trvala až do roku 2004. Luboš Kubík se mezi fotbalisty a do školy v Dolní Rovni rád vrací dodnes, naposledy se zúčastnil oslav 90. výročí budovy Masarykovy základní školy 21. 10. 2023. Vzpomínalo se a dokonce i historický dres z ME 1996 spatřil znovu světlo světa.

Luboš Kubík slaví šedesátiny! Všichni mu přejeme hlavně pevné zdraví, stálou radost z aktivního pohybu při sportu, ať již jde o fotbal, hokej či golf. Hráč s vytříbenou levačkou, neuvěřitelně přesnými dlouhými pasy prožil mimořádně bohatý fotbalový život. Fotbalový světoběžník, který trénoval a hrál v Anglii, Itálii, Francii, Německu a USA je mimo jiné výborně jazykově vybaven, má patřičné zkušenosti, fotbalové i další osobní kontakty po celém světě, podal si ruku se třemi prezidenty USA i anglickou královnou!

Podle mého laického názoru by byl ideálním kandidátem na post sportovního manažera reprezentace ČR. Vždyť příští MS se bude hrát i v USA a všichni věříme, že naše reprezentace by tam neměla chybět. Škoda, že tyto řádky asi nebude číst nikdo z kompetentních funkcionářů ČMFS…

V příloze přikládám pár obrázků. Mimo jiné i dresu, který u příležitosti 50. narozenin obdržel od týmu FC Hradec Králové, neboť čirou náhodou vím, u koho je součástí vzácné sbírky dresů. Odhaduji zároveň, které z výše uvedených týmů mají asi aktuálně v objednávce výrobu dresu č. 60 se jmenovkou KUBIK… Že by třeba SK Slavia Praha? Nebo dokonce reprezentace ČR? Kdo ví.