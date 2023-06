V posledním zápase si TJ Sokol Roveň remízou 1:1 v Pardubičkách zajistil účast mezi okresní elitou i pro příští rok.

V posledním zápase OP si TJ Sokol Roveň remízou 1:1 v Pardubičkách zajistil účast mezi okresní elitou i pro příští rok. | Foto: Jaromír Pýcha

Je dohráno, je dobojováno! V posledním zápase OP v sobotu 17. června si TJ Sokol Roveň remízou 1:1 v Pardubičkách zajistil účast mezi okresní elitou i pro příští rok.

U mužstva končí trenér Tomáš Kopřiva, který převzal jako hlavní trenér tým KP SK Holice. Jak jsem zaslechl na hřišti, nahradit by ho měl bývalý divizní hráč SK Holice, dnes již člen kádru TJ Sokol Roveň Ladislav Skalický.

Kluci to vydřeli a pokud bych mohl mít hlas poradní, hlasoval bych pro to, aby nestárnoucí kapitán TJ Sokol Roveň, Václav Melc (nar. 1977) byl navržen na nejlepšího hráče posledního kola OP, sezóny 2022/2023. Své kamarády přijel v roli diváka podpořit i prvoligový klokan Honza Shejbal, hráč SK Holice Jaromír Krpata, či bývalá prvoligová hokejistka, dnes ještě stále třetiligová fotbalistka SK Starý Máteřov, Irena Heřmanová (rozená Vosyková).

Řekli si: Pojďme vrátit fotbal do města. Teď hrají na novém stadionu první ligu

Právě zmíněný Jarda Krpata by mohl být dalším vítaným hrajícím mentorem pro nastupující mladou generaci fotbalistů v Rovni, kterou v zápase zastupovali šestnáctiletí borečci Radim Novák a Tadeáš Svoboda. Pro zajímavost, domácí gólman Adam Číža ze sebe nemusel ani svlékat dres, neboť za necelé dvě hoďky po tomto zápase nastupoval v Heřmanově Městci za áčko Pardubiček, které tam vyhrálo v KP 4:1.

První gólman Rovně Honza Baláš na plac stále nemohl pro zranění ramene a tak podpořil rozvoj kopané domácích zaplacením vstupného. Tátou už nějakou dobu je, ale manželem se stane příští týden. Honzo, gratulujeme! Roman Valenta mu spolehlivě kryl v sezóně záda a odchytal dobrý zápas i tentokrát.

Co dodat na závěr? Bod dobrý, záchrana taky, snad jenom to je škoda pro některé z nás, fotbalově klobásové experty, že čas zápasu brzo po obědě způsobil to, že ještě nebyl ten správný hlad na poslední fotbalovou klobásu sezóny 2022/2023, přestože je všeobecně známo, že v Pardubičkách ji mají tradičně výbornou.

Multifunkční hala na Cihelně? Dědek se nevzdává, v cestě ale stojí územní plán

Věřme, že příští sezóna bude již bez stresů a sestupových starostí a cestu zpět do ochozů naší stále vylepšované Topol arény najdou zase i roveňské fotbalové legendy Bohouš Kučera (poslední foto, s kbelíčkem), se kterým jsem probral tento zápas ještě ten den u pošty, nebo Milan Cimfl, jehož hráčské i funkcionářské zásluhy o rozvoj sportu a fotbalu v Rovni jsou mimořádné, uznání hodné!

Hoši děkujem, užijte si rozlučku, následně i dovolenou. A my aktivně odepsaní sportovci, dnes již jen příznivci, se budeme zase těšit, že nás fotbal za sokolovnou v Dolní Rovni bude těšit, a bude nám zase plnými doušky zpříjemňovat a obohacovat náš život.