Krásný podzimní den, čtvrtek a státní svátek dne 28. 10. 2021 a derby krajského přeboru TJ Sokol Moravany – SK Holice. Takový mač by neměl nechat v klidu nikoho v regionu bývalého okresu Holice. Dle hlášení z amplionu prošlo turnikety, resp. vstupní brankou 150 platících diváků.

Hned po příchodu na hřiště jsem kvitoval s povděkem, že mezi diváky vidím i roveňské borce. Např. Marka a myslím, že i Michala Šándora či Petra Michalca. Při pohledu na střídačku hostí jsem zjistil, že hlavním trenérem Holic je Mgr. Jirka Tesař, který se do Holic znovu vrátil, když mezitím trénoval i naší TJ Sokol Roveň. A do Rovně jezdí pořád, pravidelně na zápasy staré gardy. Jeho asistent? Tomáš Kopřiva, nyní žijící, stavící dům v Rovni a trénující naše první mužstvo.

A co Moravany? Hospodu Na hřišti provozuje bývalý hráč Sokola Roveň Tomáš Madák. Vynikající klobásku jsem si koupil ve stánku, ve kterém mu vypomáhají jeho rodiče z Komárova. Již v první půli domácí střídali a na plac šel David Kosina z Horní Rovně. Minulý týden jsem chválil jeho mladšího bráchu Michala, který za Moravany B/ Dašice A nastoupil minulý týden v Rovni. David makal a myslím si, že trenér ho musel za výkon pochválit! No, a aby byl výčet úplný, v závěru zápasu v týmu hostí nastoupil i Vojta Klasovitý. Ten sice z Rovně není, ale jeho táta, ten, jo a za Roveň pár let taky hrál! Pokud jde o fotbal a výsledek, nekonalo se žádné překvapení.

Holice byly po celý zápas týmem, který tahal mírně za delší konec. Neměl sice žádnou drtivou převahu, ale průběh zápasu měl vyloženě pod kontrolou a zaslouženě bral tři body. Mezi diváky byl mimo jiné i prezident SK Holice a předseda Strany soukromníků, pan Petr Bajer, který kandidoval v nedávných volbách do PSP ČR, oko mého foťáku nemohlo vynechat ani dva bývalé spolupracovníky z ČSAO, Ludvíka Motyčku a Karla Šedivého. Karel Šedivý byl v minulosti nejen vynikajícím trenérem mládeže v Holicích a Moravanech (pár našich borců též trénoval…), ale i panem rozhodčím s velkým „Pé“. O tom by mohl vyprávět např. jeho další spolupracovník Jaroslav Shejbal, který od něho kdysi vyfasoval na place červenou kartu. A dodnes jsou kamarády…

Můj závěr: Moje neinformovanost z doby kovidové o tom, kde, kdo, co a jak ve fotbale je byla malinko doplněna. Takže asi už chápu, proč někteří Roveňáci nejsou (jen) v Rovni. Přeji jim, ať se jim daří! No a ještě poslední věta, snad si nerozzlobím celý fotbalový kraj (Roveň stačí…). Svého času, když se hrál Východočeský krajský přebor, který pamatují z Rovně jako hráči např. Karel Valenta (spoluhráči z Holic tehdy Jarda a Franta Machatý, Uhlíř, Půlpán, Šedivka, Petráň, Effenberg a další) či Jarda Krpata st. v Tesle, a jako sportovní expert a cestovatel, fotbalový divák Petr Plecháček, tak to bylo o něčem jiném, ten měl o něco vyšší úroveň… Stejně tak jako tehdejší celostátní divize (mám na mysli roky kolem 198O -1985…), soupeři jako Vítkovice B, Baník Ostrava B a další, kteří jezdili do Holic, to už je dnes liga.

Ale i to chápu, každý má svých starostí až nad hlavu a fotbal je jen doplněk. Jo, abych nezapomněl výsledek, Moravany - Holice 0:3.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň