Na nedávných oslavách 90. výročí Masarykovy základní školy v Dolní Rovni si v koutku věnovaném období fungování projektu Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka všiml tehdejší patron a úspěšný československý fotbalový internacionál Luboš Kubík článku z novin, kterému je letos přesně 20 let.

Michal Pekárek se fotbalu věnuje stále. | Foto: archiv Jaromíra Pýchy

U článku je tento skvělý borec s mladými nadějemi z Rovně, Honzou Shejbalem a Michalem Pekárkem. Když článek viděl, řekl: „ Honza, to je jasné, o jeho ligové kariéře mám perfektní přehled. Ale co Pekárek?“ Odpověděl jsem mu jen jednu, skoro holou větou: „ Jo, jo, Peky se fotbalu věnuje stále, kope u nás za TJ Sokol Roveň."

Jelikož žiju a píšu Roveňský poločas rozhodl jsem se, že původní informaci drobet rozšířit. Michal Pekárek (nar. 1992) s fotbalem začínal v Pardubicích jako hráč TJ Tesla Pardubice. ve 4. třídě se přestěhoval do Litětin a začal hrát za elévy TJ Sokol Roveň. V žákovském věku šel hostovat do Holic, kde hrál až do dorosteneckého věku krajský přebor. V závěru dorosteneckého věku absolvoval několik přípravných zápasů dokonce s muži týmu SK Holice A, který se tehdy pohyboval na úrovni KP/divize. Z Holic se však vrátil zpět, nejprve do Litětin a pak již do Rovně. Jeho hlavním úkolem bylo a je po celou dobu dosavadní hráčské kariéry především střílet branky. Nejlépe se cítí v útoku.

Pardubická třída Míru potřebuje znovu opravit. MHD z ní musí pryč

Za muže TJ Sokol Roveň nastoupil ve 163 zápasech, nastřílel úctyhodných 84 gólů a u dalších 56 branek je zapsán jako asistent. Dost dobrá statistická bilance, která mohla být ještě mnohem lepší, pokud by Michala nepřibrzďovala typická fotbalová zranění. Střelecký prach tomuto borci trochu zvlhl na podzim roku 2023, nastoupil celkem ve 14 zápasech, ale svou brankovou bilanci nijak nevylepšil. Jo, a je fanouškem týmu AC Sparta Praha.

Když jsem se s ním naposledy setkal, ptal jsem se, jak po skončeném podzimu vidí situaci v týmu TJ Sokol Roveň. Uvedl: „ Kádr máme v současné době celkem početný a co je důležité, má i solidní kvalitu na to, aby OP v jarní části soutěže udržel. Důležité je zdraví hráčů i to, že se do týmu postupně zapojují mladíci z dorostu. Trenér Ladislav Skalický dokáže kluky motivovat, jeho tréninky jsou zajímavé, má přirozenou autoritu a parta drží pohromadě.“

Pardubáci kritizovali výstavu světýlek. Za měsíc přilákala téměř 20 tisíc lidí

A abych na závěr ještě vysvětlil, proč v titulku píšu, že není branka jako branka. Michal Pekárek podniká v oboru kovovýroba. A co myslíte, že je hlavní náplní jeho činnosti? Přece branky! Respektive vjezdové samonosné brány, branky, plotové díly, zábradlí a podobně. Prostě kovovýroba! O tom, že Michal umí nejen na fotbalovém hřišti, ale i ve svém oboru se můžete přesvědčit na vlastní oči. Nebo se můžete alespoň lehce inspirovat přiloženými obrázky. Brány a branky jsou jeho specializace, všichni příznivci fotbalu věří, že na jaře mu to tam zase bude padat…