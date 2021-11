Co nového u prvoligového fotbalisty Honzy Shejbala? Po delším čase jsem připravil pár otázek pro Honzu Shejbala, prvoligového fotbalistu FK Teplice, který pochází z Dolní Rovně.

Honzo, od loňského prosince tě nevidíme na place. Důvod?

Loňský prosinec jsem před Vánoci podstoupil operaci achilovy šlachy, což si vyžádalo téměř čtyřměsíční rekonvalescencí. Po ní jsem asi měsíc a půl trénoval a zúčastnil se asi 2 zápasů A týmu a dvou B týmu. Bohužel v druhém zápase za béčko mi luplo v druhé achilovce. Bohužel téměř 3 měsíce byla snaha o konzervativní léčbu, která byla neúspěšná a tak jsem na konci července podstoupil operaci i druhé achilovky.

Vypadá to, že jsi však v době marodění úplně nezahálel, není to tak dávno, co se u vás něco zásadního změnilo…

To je pravda, neštěstí ve hře, štěstí v lásce, to se u nás plně ovědčilo a potvrdilo, dne 12. 11. 2021 se nám narodil syn Adam, ze kterého měla doma obrovskou radost i sestřička Isabela.

Takže ještě jednou se touto cestou připojuji ke gratulantům a věřím, že se mnou i početné davy tvých příznivců! Čím bys chtěl, aby malý Adámek někdy byl? Novým hospodářem na rodném gruntu v Rovni? Nebo snad houslistou v plných koncertních sálech, případně fotbalistou hrajícím soupeřům na housle na zeleném pažitu?

Upřímně o tomhle jsem ještě vůbec nepřemýšlel. Momentálně jsem rád, že vše proběhlo bez komplikací a jsou i s manželkou zdraví a doma. Každopádně budu rád, ať bude dělat cokoliv, hlavně, když ho to bude bavit. Když by ho bavil fotbal tak se ale zlobit nebudu.

A co zranění, jak to s tebou vypadá aktuálně?

V tuto chvíli jsem asi měsíc v plné zátěži s týmem a mám za sebou 2 přátelské zápasy za B tým a dnes mě čeká třetí.

Jaký jsi měl osobní pocit, hlavně po zápase s třetiligovou Admirou?

Zdravotně i fyzicky jsem se cítil dobře a myslím, že i herně to byl povedený zápas. Co postavení Teplic v tabulce? K tomu není moc co říci, výsledkové se nám bohužel nedaří. A ačkoli některé zápasy nebyly z naší strany herně špatné, tak se nám nepovedlo z nich vytěžit nějaké ty potřebné body. Nezbývá než makat dál a věřit, že body začneme sbírat.

O víkendu vás čeká zápas proti FK Pardubice. Jaký zápas a výsledek očekáváš, většinu kluků z Pardubic velice dobře znáš…

I přesto, že se jim nedaří sbírat body jako minulý rok, když byli v roli nováčka štikou ligy, tak je to ale stále herně velice silný soupeř. Jelikož v tomhle zápase půjde oběma týmům o hodně, tak očekávám vyrovnaný zápas plný soubojů.

Myslíš, že do zápasu naskočíš?

Jelikož jdu hrát dnes za B tým, tak si myslím, že do zápasu ještě nenaskočím.

Jaké jsou tvé aktuální sportovní a životní ambice?

Rád bych se co nejdříve vrátil do sestavy A týmu a objevil se zase na ligovém trávníku. A v osobním životě jsem šťastný, takže si přeji jen, ať to takhle vydrží i nadále.

Co říkáš na aktuální stav a perspektivu fotbalu v Rovni? Brácha Radek dokonce nastoupil v posledním zápase v brance a vychytal čisté konto!

Fotbal v Rovni sledují poslední dobou pouze zprostředkovaně, takže nemám úplný přehled. Nicméně mi neuniklo,že podzimní výsledky byly gólově bohaté, ať už v náš prospěch či naopak. Myslím si ale, že perspektiva fotbalu v Rovnii určitě je! Což dokazuje i fungování přípravek, elevů , žáků i dorostu! Už je to poměrně dost let co měla Roveň naposledy přihlášený dorostenecký tým. Takže jsem přesvědčen o tom že fungování fotbalu v Rovni jako celku jde kupředu. A brácha to je takový všeumělec. Má dobrou povahu v tom, že kam ho trenér postaví, tam se bude snažit odehrát to nejlépe jak umí. Čisté konto tomu důkazem.

Honzo, nebudu dál zdržovat, věnuj se rodince a své přípravě na návrat do základní sestavy. Ať se ti vše daří! A tvému týmu též, je třeba rovnou začít od Adama!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň