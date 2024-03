Legenda je když… Legenda je, když je někdo hodně dobrej, lepší než ostatní, když se to o něm ví i přes více generací, a když se na ni nezapomíná. Asi nějak tak bych to laicky řekl jednou větou. Luboš Kubík je legenda, o tom žádná

Fotbalová legenda Luboš Kubík. | Foto: Jaromír Pýcha

V neděli dne 25. 2. 2024 se hrál atraktivní zápas Fortuna ligy SK Slavia Praha - FK Pardubice. Natřískané tribuny v Edenu, i my u televizních obrazovek jsme s obrovským potěšením sledovali slavnostní předehru tohoto mače. Je ke cti klubu, který dnes uznává celá Evropa, že na své legendy nezapomíná. Životní jubileum je dost dobrou příležitostí alespoň symbolicky poděkovat tomuto borci se skvělou levačkou, domácí management zvolil možná záměrně právě zápas s Pardubicemi, ke kterým má Luboš Kubík též fotbalově hodně blízko. Ještě větším symbolem by možná bylo, kdyby byl v neděli protivníkem domácích tým Votroků z Hradce Králové, kde Luboš s velkým fotbalem začínal a právě z tehdejšího Spartaku Hradec Králové nabral v roce 1982 směr SK Slavia Praha IPS.

To, že je Luboš Kubík nejen výborný bývalý fotbalista, ale i super chlap bycho my z rovně mohli vyprávět. S Masarykovou ZŠ v Dolní Rovni a s TJ Sokol Roveň spolupracoval úzce hned po ME 1996, když byl realizován projekt přípravy mladých fotbalistů pod hlavičkou Venkovské fotbalové školy Luboše Kubíka v Dolní Rovni. Přátelské vztahy zůstaly zachovány, Luboš se mimo jiné zúčastnil v minulém roce oslav 90. výročí budovy Masarykovy ZŠ (mj. foto s bývalým ředitelem ZŠ Mgr. Břetislavem Zahálkou a současnou ředitelkou a její zástupkyní Mgr. Jarmilou Michálkovou a Mgr. Jaroslavou Balášovou).

Druhým oslavencem, ale teprve padesátiletým mlaďasem byl před zápasem v Edenu bývalý výborný gólman Radek Černý. Oba si na pažitu svatostánku Slavie určitě zavzpomínali na nádherné chvíle prožité ještě na stařičkém, rozlehlém Edenu s dřevěnou tribunou, užili si potlesku i skandování svých jmen. My pamětníci již můžeme jen s povzdechem zalitovat, že i legendám roky přibývají a nemohou nás bavit donekonečna. Takže ještě jednou, hlavně pevné zdraví legendy, jsme rádi, že jste! Pár obrázků jen tak z obrazovky přikládám.