Fotbalový svátek aneb hody hody Arsenal, pusťte nás již na fotbal

Čtenář reportér





Den 8. 4. 2021 byl velkým svátkem pro všechny příznivce SK Slavia Praha. My všichni jsme Slavia, když jde o reprezentaci naší krásné a milované fotbalové vlasti! Evropská liga a výsledek Arsenal - SK Slavia Praha 1:1, to je to pravé potěšení, to je ono, proč stojí za to mít fotbal rád.

Pusťte nás už na fotbal, prosí fanoušci. | Foto: Jaromír Pýcha