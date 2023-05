Jaromír Pýcha zdokumentoval rekonstrukci mostu v Komárově, stavbu navštívil 20. dubna.

Aktuálně z rekonstrukce mostu v Komárově, | Foto: Jaromír Pýcha

Most v Komárově, stav dne 20. 4. 2023, silnice Komárov-Dašice uzavřena na 4 měsíce. Děti jezdí do školy v Dašicích místo dvou, neskutečných patnáct kilometrů…

Krajský úřad pro Pardubický kraj, komentář Michala Kortyše, náměstka hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti v Pardubickém deníku jste si mohli přečíst. Udělal jsem si z něho ten názor, že my prostí občané, voliči, musíme být pořád ve střehu a nevěřit předvolebním slibům, že každý, kdo bude zvolen, chce jen to nej pro občana, voliče a bude něco řešit za nás. Mám ten pocit, že hlavní slovo v daném případě měl hlavně zhotovitel a my občané máme smolíka, protože se měla naše obec včas ozvat a bránit.

Ve volbách jsem byl členem hnutí, které skončilo, slovy velké politiky v opozici. Na to si já nehraju, respektuji výsledky voleb, a stejně tak jako před volbami, i po nich sledují jen nestranicky dění v naší obci. S tím, že bych rád pro obec to nej. Mé poznatky - viz fotky z mostu a diskuse s přítomnými budovateli mě přesvědčila o jedné věci. Z technologických důvodů je třeba odvodnit prostor, kde vyroste nový most, plně bezpečný a vodo průchodný. Jasný, tomu rozumím i jako laik. Nová stavba musí určitý čas vyzrát.

Ale pozor. Koryto má nyní jisté omezení, které je promyšleno určitě bezpečně tak, že voda navíc by šla horem. Přes svůj věk pořád ještě chápu… Určitě však pořád hrozí to, že mohou s větší vodou připlout větve, klacky, nepořádek, které uzavřou vybudovanou dočasně technologicky nutnou "přehradu" s regulovaným průtokem. Minulý týden u nás byl druhý povodňový stupeň a nebylo daleko do trojky. Fotky mám, nepřikládám, zatím. Moc nepršelo, jen tak normálně.

Pane Michale Kortyši, pane krajský hejtmane Martine Netolický, není čas zajet jednat se starostou obce Dolní Roveň a pobavit se ne o tom, kdo co měl udělat, ale o tom jaké jsou možnosti jednání s dodavatelem o zrychlení díla most v Komárově, zkrácení objížďky a o minimalizaci hrozícího nebezpečí pro dvoutisícovou obec Dolní Roveň? Nebo si to musíme, my prostí občané protrpět ve strachu, dle závazně sjednaného termínu, pohodového pro dodavatele? Pokud není jiné řešení, OK, ale já osobně si to píšu do svých poznámek, abych si to případně sečetl a vyhodnotil před příštími krajskými volbami.

Na rovinu, já nejsem opozice, jen chodím, resp. se snažím chodit, s očima otevřenýma. Neviděl jsem na vlastní bulvy však žádný super koncert stavebních strojů, ani zvýšené pracovní úsilí. A to mám v poznámkách, že počátek uzavírky byl před velikonočními svátky a hráblo se až po nich.

Jelikož stářím slábne zrak, raději chodím s foťákem. Tak koukněte, jak to vypadalo dne 20. 4. 2023 na rekonstrukci mostu v Komárově. Jo a abych nezapomněl. Dost si toho pamatuji a tak si taky pamatuji, že pod asfaltem silnice do Dašic jsou nádherné žulové kostky ze silnice vybudované díky rodákovi z Dolní Rovně Františku Udržalovi. Hodně zajímavý artikl v dnešní době, ten musí bezpochyby celou stavbu při jejich prodeji výrazně zlevnit.

Za pár dní tam juknu znovu, na vlastní nebezpečí, včetně těch žulových kostek. A doufám, že nebude moc pršet. Těch 30 mm minulý týden byla sranda, přesto těsně pod třetím povodňovým stupněm. A proč vlastně vše píšu? Protože žiju a píšu svůj Roveňský poločas.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň