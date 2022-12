Miluji tyto akce, které se konají v dnešní svobodné a demokratické době za účasti katolických kněží. Přesvědčivě, poctivě a bez jakýchkoliv postihů či omezení, takže paráda. Svěcení praporu musí vést všechny poctivě zúčastněné k zamyšlení. K zamyšlení v tom smyslu, co jsem byl, co jsem, a co chci, aby byl můj pokračovatel, resp. spolek, jehož je svěcený prapor symbolem byl. Aby byl výrazným a nesmazatelným vzkazem pro dnešní a především příští generaci.

Prapor spolku, k tomu vysvěcený, to není něco jen tak, jak fotbalový dres. Prapor by měl být symbolem po desítky, ideálně stovky let! Fotbalový dres, ten se opere, zahodí. Přijde nový mecenáš, na dva, tři roky se koupí dres nový. Ale prapor spolku, to je něco, to je prostě svátost! A ta dolnoroveňská, panem farářem posvěcená. Takže vážení přátelé, hasiči, fandím vám a gratuluji, že máte naším panem farářem, Jakubem Polívkou, posvěcenou takovou vzácnost, která je pro vás chloubou, pokladem a zároveň i velkým závazkem do budoucnosti.

Hasiči, kluci i holky, díky, že vás v Rovni máme. A co je hodně podstatné, díky, že za to umíte po vašem vzít a k tomu umíte oslovit i mladé, že je umíte nadchnout pro vaši věc! Váš patron, svatý Florián, zároveň však i obec Dolní Roveň, budiž vám všem jen v dobrém vždy nakloněni!

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň