Ve čtvrtek 3. listopadu zahajuje Východočeské muzeum v Pardubicích podzimní cyklus populárně naučných přírodopisných a cestopisných přednášek. Návštěvníky i tentokrát zavedou do nejrůznějších koutů zeměkoule, například do charismatického Švýcarska, dalekého Chile nebo tajuplného Íránu.„Malá země s velkým charisma, tak Švýcarsko popisuje známá novinářka a cestovatelka Pavla Apostolaki, která cyklus zahajuje. Jeden z nejmenších států Evropy představí netradičním způsobem. Zavede nás na neznámá místa, vylíčí místní zvyky, představí švýcarskou kuchyni a vezme nás na nejstarší hokejový turnaj na světě. Na konci přednášky si navíc posluchači zasoutěží o cestovní průvodce po Švýcarsku,“ zve vedoucí přírodovědného oddělení muzea Jan Dolanský na dnešní akci. V dalších přednáškách se účastníci vypraví s Šimonem Černým do Íránu plného kontrastů, s Jiřím Kafkou do Chile nebo s Jakubem Kunátem do himalájského království Bhútánu.