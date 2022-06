Po pauze způsobené řáděním kovidu uspořádala obec dne 19. 6. 2022 v Kulturním domě v Horní Rovni tradiční vítání nových občánků. A že jich bylo! Celkem 41. Najednou by se do sálu všichni, včetně příbuzných, ani nevešli, tak muselo být vítání rozděleno do třech samostatných skupin. Po kulturním vystoupení nové občánky přivítala starostka obce, paní Iva Vinařová.