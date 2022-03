Oslovil jsem proto starostku obce Dolní Roveň paní Ivu Vinařovou, abych si tuto informaci ověřil. Ta mi tento číselný údaj potvrdila. Celkem 27 uprchlíků je umístěno v bývalém internátu místní zemědělské školy. K dispozici mají 6 pokojů, dvě kuchyňky a společenskou místnost. Další 4 pokoje budou dány k dispozici. Další jsou například na místní faře či v jiných objektech.

Transport do Charkova podpořil i Rotary Club. Vlaky převáží uprchlíky i zboží

V pátek 18. 3. 2022 jsem měl dovolenou, tak jsem se coby čtenář – reportér na internát vypravil. Na chodbě v prvním patře jsem potkal tři ubytované, na první pohled mladé maminky. Oprášil jsem ruštinu, kterou jsem se povinně v mládí učil a prohodil pár vět. Musím říci, docela mi po těch letech ruština naskočila. Dozvěděl jsem se, že jsou tam ubytované matky s dětmi z Charkova, oblasti Summy a dalších míst západní Ukrajiny. V Dolní Rovni se jim líbí, s ubytováním a přístupem místních jsou spokojeny. Nevadilo jim, že je vyfotím, a souhlasily, že mohu obrázky zaslat do okresní gazety Pardubický deník. Popřál jsem jim, aby se u nás cítily v rámci možností co nejlépe, aby se co nejdříve dočkaly míru v jejich rodné zemi i jasného světla na konci temného tunelu. Ať Bůh stojí při nich.

Na rovinu přiznávám, že daleko silnější mráz mi běhal po zádech, když jsem si opakovaně, tentokrát přímo face to face postiženým, nevinným lidem, uvědomil to, že v jedenadvacátem století je něco takového, hrůzostrašného vůbec možnou realitou. Kousek od našich hranic umírají ve válečném konfliktu nevinní lidé. Ptám se, proč? Vždyť všichni víme, co je válka. Třeba jako se zpívá v jedné písni:…“ napsal tu někdo na jeden kůl, prostinkej nápis, že válka je vůl!“

Jaromír Pýcha