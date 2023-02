Jelikož hasiči si objednali i počasí, právě před půl desátou přestalo pršet a královská družina, ve které nechyběl například ani Kokoška, vyrazila do ulic. O pořádek a mravné chování projíždějících řidičů se s přehledem sobě vlastním postarali přítomní strážníci. Hitem zpráv všech médií minulý týden bylo to, že v Praze na sídliště vyrazil muž venčit krávu. A bác, v průvodu v Horní Rovni byla rovněž na řetízku vedená jedna sličná kravička! Za tou však nezůstalo po cestě vůbec nic špatného, naopak jen úsměv a dobrá nálada.

Z projíždějících vozidel nikdo neprojevil zájem o to vzít si domů na hraní statného medvěda, skupinka podbízivých cikánů neudala k adopci za úplatu žádné ze svých dítek, ale díky hodným spoluobčanům nějakou tu výslužku v kočáru dom dovezla, ženich s nevěstou lehce při tanci prošoupali boty a mafiáni? Ti byli celkem v pohodě, stejně jako kominíci, sokolíci, zdravotníci, šašci i další účastníci. Muzika pod vedením Petra Slezáka řízně vyhrávala do kroku i do kola, a tak lze jenom konstatovat, že další maškarní průvod neměl chybu.

Díky hasiči, že tradice žije a díky hlavně za to, že s vámi táhnou za jeden provaz i mladí Roveňáci!

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň