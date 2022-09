FOTO: Bavili jste se na Pardubickém festivalu vína? Máme pro vás fotografie

Pan Jiří Tobiášek z Dolní Rovně je již 18 let jednatelem společnosti Dagla, která tuto výstavu organizuje. Do přípravy akce, včetně důležité aranže zapojuje celou rodinu, především dcery Leonu a Soňu. Na slavnostní zahájení dorazil mimo jiné senátor Ing. Petr Šilar, či krajský radní Miroslav Krčil. Obec Dolní Roveň byla zastoupena starostkou, p. Ivou Vinařovou a místostarostou Ing. Milošem Horákem.

Víte kolik má průměr největší jiřina na výstavě? Pětatřicet centimetrů! To jsem u ní musel dát palec nahoru. Výstava pokračuje ještě v neděli do 16 hodin. Nenechte si to ujít, je to zážitek vidět tolik barev v podání přírody a jak řekl Ing. Miloš Horák, některé z barev jsou tak krásné, že nejsou ani definovatelné.

Jaromír Pýcha