Jsem slávista, ale na ty fotbalové Pepíky jsem nejel. Věděl jsem totiž, že mohu vyrazit na úplně jiného Pepíka. Josefa Vránu, herce, poetu, hudebníka a taky kamaráda. Pátek dne 29. 7. 2022 byl v Pardubicích na Příhrádku věnován beatnické poezii skvěle namíchané s vystoupením a doprovodem jazzového tria.

Že nevíte, kdo jsou beatníci? Revoltující mládež, která byla proti povrchnímu stylu života, která se snažila naštvat spořádaného, konzumního Američana. Beatnická literatura vznikla v 50. letech dvacátého století v Americe, ale měla vliv i na naší (evropskou a českou) literaturu. To jen taková malá vzdělávací vsuvka pro ty, kteří to ve škole nebrali a myslí si, že vrcholem historie a let minulých jsou jen Staré pecky a fláky mého dobrého známého, malinko staršího, ale stále populárního a vitálního DJ Víti Vondry, které při psaní těchto řádků a otevřeném okně slyším jako v přímém přenosu z parketu za sokolovnou v Dolní Rovni. Zpět do Pardubic.

Super akce v rámci Léta na Příhrádku, poděkování patří pořadatelům (mj. Krajské knihovně), bylo plno a všichni jsme odcházeli nadšeni! Pořad se jmenoval Na rameni ti sedí malí ptáci a hudební doprovod poezie recitované Josefem Vránou zajistilo Jazz trio. Jen tak dál, fandíme všichni!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň