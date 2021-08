FOTO: Na tělo pláštěnku, na ruce sáčky, nasadit masku a honem do tajného krytu

Přísně tajný kryt civilní obrany byl vybudován v době studené války v roce 1953 ve valu u renesančního zámku v srdci Pardubic. Měl sloužit velitelskému štábu v případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem. Letos to je deset let, co byl zpřístupněn veřejnosti. Nahlédněte do galerie.

Deset let je kryt otevřený pro veřejnost. | Foto: VČM