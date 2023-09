Velocipedisté z Holic si vyjeli do Staročeského muzea v Trusnově. Po cestě je povzbuzovali fanoušci starých kol. Tipnete si, kolik stojí takové vysoké kolo? Odpověď najdete v článku.

Vyjížďka Klubu Českých velocipedistů se vydařila. | Foto: Jaromír Pýcha

Víte, co je fenoménem dnešní doby? Elektrokola. Kdo ho ještě nemá, ten prý není in. Já ho nemám a ani se ho nechystám pořizovat, takže jsem de facto out. Případná akce spolku majitelů elektrokol by tím pádem zůstala bez mého zájmu, určitě bych se na ni podívat nešel.

Klub Českých velocipedistů (KČV) to je však jiná káva, jedná se o historická kola. Jde o nejstarší spolek v Holicích, v letošním roce oslavil 125 let svého trvání. Přes dvacet nadšenců na historických kolech vyrazilo v sobotu 9. září na vyjížďku z Holic přes Roveň do Staročeského muzea manželů Kudrnových v Trusnově. Odtud zúčastnění pokračovali přes Vysokou a Ostřetín zpět do Holic.

Ozdobou peletonu byla tradičně dvě vysoká kola, která pilotují pan Tomáš Formánek (předseda spolku, syn známého fotografa z Holic pana Ladislava Formánka a maminky Hany, rozené Kopecké z Dolní Rovně) a dále pan Jiří Valenta, několikanásobný mistr republiky a trojnásobný mistr světa na vysokých kolech.

Jaká je hodnota takového stroje, jsem se zeptal pana Tomáše Formánka. Dozvěděl jsem se, že kopie takového stroje přijde zhruba na šedesát tisíc, takže zhruba tolik jako již zmíněné elektrokolo. Avšak originál, ten si prý nezadá s cenou levnějšího auta.

Pan Václav Kment je kronikářem tohoto spolku. Ten mi např. prozradil, že čestným členem KČV Holice je mimo jiné pan Milan Rambousek, rodák z Dolní Rovně, který provozuje minipivovar v Hradci Králové. Dříve se takovýchto akcí účastnil pravidelně. Dále jsem se dozvěděl i to, že na podobné vyjížďky jezdil s Holičáky občas i pan Josef Zimovčák, taktéž mistr světa na vysokých kolech, který dokonce na svém velkém kole projížděl trasy takových cyklistických závodů, jako je Tour de France či Vuelta.

Pokud jde o průběh vyjížďky, musím zmínit zastávku u pomníčku mezi Holicemi a Dolní Rovní, kde tragicky v březnu roku 2011 zahynul při jízdě na kole jeden z členů KČV pan Miroslav Macků. Všichni účastníci na něj zavzpomínali, symbolicky byla zapálena svíčka. Další pauza byla u Obecního úřadu v Dolní Rovni. Na historické velocipedisty tam čekalo zhruba pětadvacet fandů, v čele se starostou Ing. Milošem Horákem. Účastníci si připomněli roveňského rodáka, ministerského předsedu Františka Udržala, někteří přítomní si vyzkoušeli osedlání vysokých kol.

A hlavní cíl vyjížďky? Staročeské muzeum Pepy a Jitky Kudrnových v Trusnově. Paráda, milé přijetí, prohlídka, domácí občerstvení, například plněné bramborové placky přímo z rozpálené plotny či pivečko jako křen z minipivovaru ve Vysokém Mýtě.

Za cyklisty jsem se do Trusnova s foťákem zatoulal i já, ale co je podstatnější, není to tak dávno, do muzea v Trusnově se zatoulala i Toulavá kamera ČT. Tento pravidelný pořad nedělního dopoledního programu ČT by měl odvysílat návštěvu muzea v dohledné době. Doporučuji, sledujte ho. Nebudu vás dále unavovat, máte-li zájem, prohlédněte si obrázky z části vyjížďky, kterou jsem taky absolvoval. Ne na elektrokole, ani na kole historickém, či běžném šlapacím, ale autem motorovým…