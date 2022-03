Přátelé i nepřátelé, věřte nebo ne, přišlo více než tři sta zúčastněných dětiček a jejich rodičů! Úchvatné masky, DJ Mára věděl co má hrát a tak se v sokolovně Dolní Roveň přepisovaly dějiny. Tolik dětí a rodičů pozitivně naladěných jsem neviděl nejen v době covidové, ale snad ani v době mého pobytu na této planetě.

Mára, Honza Tereza, Žaneta Tomáš a další mnou nejmenovaní dokázali připravit v této blbé době super, spíše hyper akci, na které všichni zúčastnění dokázali zapomenout na starosti běžného života. A tak je to správné, tak to má být. Mládí vpřed, všem píší za jedna! Jen tak dál bratři a sestry sokolové! Nevím co by řekl medvídek PU, ale já říkám: Nazdar! Jo, a když už jsem tam byl, pár obrázků pro vás jsem tam pořídil. A říkali sokolští vejboři, že je mohu poslat dál do celého okresu.

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň