Emilian Karl Johann Holub je nejslavnějším rodákem Holic na Pardubicku. Na svět přišel v roce 1847 do rodiny lékaře Františka Holuba. V dospělosti se stal lékařem, slavným cestovatelem, spisovatelem a celosvětově uznávaným etnografem. Při svém prvním pobytu v Africe si Holub našel neobvyklého přítele - lva. Pojmenoval ho Princ. Vstupte s námi do Afrického muzea Dr. Emila Holuba. Za fotografie děkujeme panu Jaromíru Pýchovi.

Africké muzeum Dr. Emila Holuba. | Foto: Jaromír Pýcha

7. října 2021 uplynulo 174 let od narození známého cestovatele Dr. Emila Holuba, 55 let letos slaví Africké muzeum nesoucí jeho jméno v Holicích. V sobotu 9. října jsem se v rámci dědečkovských povinností podíval do muzea, ve kterém jsem pár let nebyl. Nelituji toho. Potkali jsme se tam s bývalou dlouholetou ředitelkou paní Jitkou Koudelkovou, poslechli si zajímavou přednášku cestovatelky PhDr. Marie Imbrové, Victoria Falls – od zastávky vlaku po turistické centrum a popovídali jsme si i s cestovatelem z Býště, mladým pánem Vojtěchem Hlásným, který se v roce 2016 vydal po stopách Dr. Emila Holuba. Jeho cestování i do dalších destinací např. Vladivostok, Irán apod. jsou fascinující.