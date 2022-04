Program Poskytování zdravotně sociálních služeb pro osoby bez přístřeší bude pokračovat i bez evropských peněz. Ordinace sloužící lidem, kteří mnohdy tráví většinu svého času v nevyhovujících hygienických podmínkách, bude fungovat tak, jak jsou její pacienti zvyklí. Do ordinace na ulici Jana Palacha v Pardubicích se naučili chodit lidé v hojném počtu a jen díky ochotnému personálu se jim dostalo zdravotní péče.

„Ordinace, kterou provozuje společnost MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., se stala nedílnou součástí námi poskytovaných služeb. Jejími nejčastějšími návštěvníky jsou klienti našeho denního centra, kteří vděčí za péči paní doktorce Zbytkové, díky níž ordinace vznikla, ale také dalším lékařům a zdravotním sestrám, které se v současné době na fungování ordinace podílí. I přesto, že projekt již není financován z prostředků EU, ordinace bude fungovat i nadále a uživatelé našich služeb, zde stále najdou tolik potřebnou lékařskou péči,“ řekl Jiří Pitaš, ředitel SKP-CENTRUM.

FOTO, VIDEO: Do Země Keltů vstoupilo jaro. Znáte krásnější místo?

Nejenom pracovníci denního centra, ale i azylových domů, nocleháren a Domu na půli cesty informují uživatele služeb o fungování ordinace, nabízejí doprovod do ordinace a v případě potřeby spolupracují se zdravotnickým personálem na zlepšení zdravotního stavu klienta. V ordinaci je každý měsíc provedeno více než 80 vyšetření. V loňském roce bylo provedeno kolem 1 000 ošetření klientů.

Fungování ordinace vnímá pozitivně i magistrát města Pardubic, který finančně projekt podporuje. Zdravotní systém získal místo, které mohou navštívit lidé, kteří nejsou registrováni u praktického lékaře nebo mají problém se zdravotním pojištěním. Lékařskou péči včas potřebují. Včasné ošetření a následná péče předchází zhoršení zdravotního stavu a následné hospitalizaci. Nedochází tak k zatížení zdravotního systému.

FOTO: Svátky jsou za dveřmi. Za velikonočními motivy do Litětin a Holic

„Nejčastějšími obtížemi, se kterými se v ordinaci setkáváme, jsou problémy s tlakem, zvýšeným cukrem, svrabem, různými ránami a samozřejmě v posledních dvou letech také s onemocněním Covid-19. Ordinaci se podařilo za dobu provozu stabilizovat a díky dotaci z prostředků EU také došlo k dokoupení mnoha důležitých zdravotních přístrojů a jiného vybavení. Velmi si ceníme spolupráce s SKP-CENTRUM, o.p.s., bez nějž by nebyla tato práce realizovatelná. Velkým přáním do budoucna by bylo získat pro tuto službu užší spolupráci lékařů z různých odborných specializací a zajištění širšího zdravotnického týmu pro budoucí rozvoj péče o klienty. Z pohledu léčby pak pokračovat v trendu, kdy řada obtíží postupně mizí (např. svrab) a věnovat se více chronickým onemocněním,“ řekla MUDr. Zdena Zbytková.

Zuzana Kolářová