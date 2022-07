A proto poslední červnový pátek měli možnost také členové Spolku přátel Heřmanova Městce (SPHM) nahlédnout díky trojici zaměstnanců letiště do útrob pojmenovaných po Janu Kašparovi, prvním průkopníku letectví v Čechách.

Nejprve pan Procházka popisoval vše o letových spojích či údržbě strojů při mezi/přistáních a vzletech. V daném večerním čase se tam otočil Boeing 737 z turecké Antalye opět do Antalye.

Poté pan Musílek zavedl třicetičlennou skupinu k vozidlům, jež se o dráhu a okolí starají – jako odklízení sněhu, sekání trávy nebo třeba opravdový vůz s pátým kolem. Ono páté kolo měří povrch plochy, protože veškeré údaje o ní musí být pro bezpečnost letadel známé.

Naposled provedla zvídavý dav paní Veronika odbavovacími halami, azylovou místností, pasovými přepážkami či výdejnou zavazadel a ukončila bezmála tříhodinovou prohlídku u vstupu do hlavní budovy. Pro mnohé účastníky to byl větší zážitek, než kdyby pouze letěli třeba do tramtárie. Ne, samozřejmě do Antalye.

Vlastimil Hloupý, člen SPHM