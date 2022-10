Z úmorného vedra, ze dnů k opalování a dnů letního ošacení se pomalu stěhujeme do nejbarevnějších dnů roku, kdy příroda barvami nešetří. Meze jsou už tak rychle neosychají, děvčata se pomalu halí do svých kožešinových oděvů a teplo domova si každý chrání před únikem. Tomuto období se říká podzim. Listy se zabarví a posléze pomalu opadají. A než se tak stane, je dobré vyrazit na procházku do přírody. A kochat se.

Jaroslav Černý