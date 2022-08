FOTO: Prohlédněte si Borovany. Tamní klášter je unikát

,,Tentokrát jsme si řekli, když nevíme kam, pojedem do Borovan," napsal Jaromír Pýcha. Z Borovan bylo kousek do Českého Krumlova, Třeboně, do Novohradských hor s Tereziným údolím a vodopádem, do Nových Hradů, Trhových Svinů, na Kleť či do ZOO Dvorec. Děkujeme za fotografie z výletu do jižních Čech.

Z výletu do jižních Čech. Augustiniánský klášter Borovany. | Foto: Jaromír Pýcha