Já osobně se těchto akcí pravidelně nezúčastňuji, ale musím jen a jen chválit zápal, dobrou náladu i to, jak je pro mladé tento sport zajímavý a mají o něj enormní zájem. Super akce, doufám, že brzy opráší putovní pohár paní starostky i fotbalisté a po nějaké té odmlce si to o něj zase rozdají kluci z Rovně a Litětin.

Další ročník závodů v hasičském sportu "O pohár starostky obce Dolní Roveň" je za námi. Z domácích družstev chyběl SDH Litětiny, ale byla to paráda, při které se bavili mladí i jejich dříve narození rodiče. Štafety a požární útok stanovily pořadí kategorie mužů 1. HR, 2. DR. 3. Komárov. U žen to bylo tak, že zvítězil Komárov, 2. HR B a třetí HR A. Ženy Komárova zvítězily i zásluhou mistryně ČR v hasičském sportu Aničky Bendové! Že se jablko neodkulilo daleko od stromu ukázali přímo v akci i její rodiče. Na akci byl přítomen i náměstek starosty Okresního svazu hasičů, nechyběl profík Ing. Tomáš Kubín, který je zároveň velitelem okrsku či starostka okrsku Ing. Zdeňka Dušková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.