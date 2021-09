Nelze přehlédnout žlutou barvu, která se začala objevovat v ulicích Pardubic. Je to barva naděje. Spolu na palubě vyplouváme! Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách www.spolunapalube.cz . Kontaktní stánek se od 1. září nachází v AFI paláci Pardubice.

Jakýkoli příspěvek pomůže lodi Svítání doplout do přístavu. Každý, kdo přispěje minimální částkou 500,- Kč, získá věrnostní kartičku Klubu Svítání, která přinese řadu výhod a bonusů u partnerů, přátel, příznivců a podporovatelů školy z celých Pardubic, Pardubického kraje. Lodivodové shánějí posily, aby se posádka #spolunapalube stávala stále početnější.

Dlouhých skoro třicet let nacházely stovky dětí s hendikepem (žáků a klientů) zázemí v pronajatých prostorách v různých částech města. Nyní mají konečně šanci získat vlastní budovu v pardubické Klášterní ulici. Již nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí díky výrazné dotaci z evropských fondů. Jenomže ani evropský příspěvek nestačí pokrýt veškeré náklady na rekonstrukci a vybavení tříd, tréninkové byty a pracoviště, dílny, relaxační místnost i tělocvičnu, ale také na výstavní prostor, inkluzivní a přednáškový sál a pedagogické centrum. Jak upozornila ředitelka školy Svítání, t.č. kapitánka lodi Mgr. Miluše Horská, škola se stane prostorem k setkávání nejen žáků a klientů, ale i návštěvníků při volnočasových aktivitách, kulturních akcích. Místem pro všechny. Spolu na palubě.

