První dubnová sobota nabídla počasí, které nestálo za psí štěk, přesně podle předpovědi. Vzduchem proletovaly sněhové vločky, pocitovou teplotu tlačil pod bod mrazu profukující vítr. Neodradilo nás to však od našich plánů. Nejprve jsme si prohlédli velikonoční výzdobu u kostela v Horní Rovni. Pokračovali jsme do Litětin, kde připravila krásnou jarně laděnou velikonoční výstavu paní Lenka Kremličková. Jak nám prozradila, má kolem sebe celou řadu šikovných kamarádek a přátel, kteří se podíleli na přípravě netradičně, ale s citem pro krásu, aranžovanou akci, kterou si nemohla nechat ujít početná řada spokojených návštěvníků. Co kus, to originál, což si můžete ověřit na přiložené fotodokumentaci.

Aby toho nebylo málo, směřovala naše další cesta do Holic. Hlavním důvodem bylo to, že v Muzeu Dr. Emila Holuba byla k vidění výstavka velikonoční keramiky holického výtvarníka Františka Juračky. Paní Jitka Koudelková, která v muzeu působí už tolik let, kolik si jen dokážu pamatovat, nás zároveň upozornila, že si můžeme prohlédnout i vystavené poštovní známky pana Františka Hejla Mračovského s tématikou cest Dr. Emila Holuba do Afriky. Paní Koudelková nám tradičně sdělila řadu zajímavostí, například o tom, kdy a proč pan František obdarovával svou manželku i celou rodinu svými skvostnými keramickými výtvory, v souvislosti s Velikonocemi pak krásnými keramickými kraslicemi či do detailů s nezbytnou trpělivostí propracovanými kvítky. Umělecká díla pana Františka Juračky jsou krásná a já mám pocit, že jim rozumím.

Přímo naproti muzeu stojí budova ZUŠ, kterou zdobí plastika světem uznávaného umělce, přímo pana Karla Malicha, která pro mne byla doposud vnímána spíše jako nějaký trčící kabel. Paní Jitka Koudelková, kterou jsem požádal o její názor na tuto plastiku, mi v dané věci otevřela oči a nasměrovala mé vnímání tohoto díla trochu jinak. Uvedla, cituji: „Pan Malich říkal. V Holicích architektonicky převládají oblé tvary. Budova ZUŠ je sama o sobě ostrá, špičatá. Proto bylo třeba toto vnímání něčím rozbít, proto tato plastika, symbolizující vzlínající energii je jaká je a nemůže být rovná.“ Tradičně jsem měl s sebou foťák, takže pokud máte zájem, prohlédněte si související obrázky. Pro zájemce dodávám, máte-li čas, zajeďte do Holic. Krásnou keramiku tam můžete vidět až do 1. 5. 2022.

Jaromír Pýcha