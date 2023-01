Tak jako v celé republice, tak i v Dolní Rovni proběhla tradiční bohulibá akce. SDH Horní Roveň uspořádala tradiční Tříkrálovou sbírku v sobotu 7. 1. 2023 ve všech částech naší obce. Do té naší dolní části zavítala šikovná skupinka dvou králů a jedné královny pod dohledem paní Schmeiserové. Výtěžek sbírky je určen na podporu činností Charity Pardubice. Stejně tak, jak nás potěšila ziskem stříbra a předvedenou hrou mládežnická reprezentace ČR do 20 let, tak nás těší příkladný přístup mládeže v rámci takovéto smysluplné a potřebné akce! Díky mládeži, díky organizátoři. Dobří lidé stále žijí a to je krásné!

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň