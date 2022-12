FOTO: Vánoční výstavu spojili s adventními trhy. Návštěvníkům zrak přecházel

Jeho hudba léčí a jeho léčebná procedura nemá žádné vedlejší účinky. To je jisté a prověřené. Zeptal jsem se skromně, kolik asi tak koncertů mistr servíruje ročně. Prý jich letos bylo snad až 300! A já byl teprve podruhé. Borec. Do Holic na koncert přijela osobně i paní manažerka, vážená a milá paní Monika Trávníčková. Nebyl jsem zaskočen, naopak, byl jsem jako ten pionýr staré doby vždy připraven a tudíž jejímu manželovi, váženému panu Pavlovi, princovi z Popelky, poslal skromnou publikaci o filmovém fotografovi Jaromíru Komárkovi z Dolní Rovně, který nafotil nádherné fotografie z nesmrtelné pohádky každých Vánoc, Tři oříšků pro Popelku.

Mistr Jaroslav Svěcený odehrál další nezapomenutelný koncert v Holicích, společně s cembalistkou, paní Jitkou Navrátilovou. Mezi posluchači byla přítomna i stále vitální paní maminka Jaroslava Svěceného. Měl jsem tu čest jí popřát krásné dny, ale i pogratulovat k tomu, jak talentované dítko, na které může být pyšná, má!

Krásný koncert to byl. Na závěr však musím, trochu se smutkem přiznat, škoda, že jste si někteří od nás z Holicka nenašli čas, a nechali si takovou, mimořádnou psycho léčebnou pecku ujít! Velká škoda, protože kultura, ta dobrá a poctivá, ta naše česká pořád žije a má svou ukrutnou sílu! Takovýto koncert dokáže ukrutné věci. Dokáže vás nabít, motivovat a případně vám dá zapomenout na starosti všedních dnů.

Díky KD Holice, díky mistře Jaroslave s paní Jitkou i milou manažerkou Monikou! Prostě umíte a děláte to dobře, na maximum. Tak je to správné, tak je to fajn. My to potřebujeme, hltáme to a vážíme si vás. Na plný pecky. Krásu dne, resp. podvečera zavnímal snad i sv. Petr, a tak nasypal do Holic i tradiční symbol tohoto času, malinkatou, vše dokreslující sněhovou pokrývku. Svůj Canon jsem měl odjištěn, takže pár obrázků v tichosti a hlavně nenápadně jsem i pro vás pořídil.

Krásný zbytek roku nám všem, přátelé! Věřte, bude líp, kultura žije, a je tu pro nás, což to je moc fajn! A na rovinu, nikdo z nás neomládne, čas je prostě neúprosný. Nepromarněme ho a žijme ten náš život, tu chvilku v dějinách, která nám je dána, na plné pecky! Kulturně…

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň