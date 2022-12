Stalo se již tradicí, že se lidé v tomto čase vydávají do Prahy, Olomouce, Brno, Hradce Králové, Pardubic i jiných měst, aby nasáli tu pravou předvánoční náladu. Kdo však bydlí na Holicku a v přilehlém okolí, nemusí daleko, když se vydá právě na návštěvu výstavy v Rovni. Zrak přechází nad tou krásou.

Jak mi prozradil předseda místních zahrádkářů pan Jiří Tobiášek, na přípravě výstavy se podílelo zhruba 20 členů, v sokolovně strávili přípravou v průběhu týdne téměř dvacet hodin. A to do toho nepočítal čas strávený domácí přípravou, pečením a podobně. Další zajímavou informací bylo i to, že z těch dvaceti se jedná zhruba o patnáct čilých a aktivních penzistů, kteří vše připravují s potřebnou láskou a nadšením.

Vánoční výstava byla již tradičně doplněna prezentací činnosti i výrobky žáků místní školy. Je moc dobře, že se mladá, nastupující generace takto zapojuje do veřejného života a je ochotna tomu věnovat i svůj vlastní mimoškolní čas. Aby toho nebylo málo, sobotní odpoledne zpestří pohádka loutkového divadla Kozlík a nedělní pak vystoupení dechového orchestru BaŠaPa.

Vážení přátelé, jukněte na obrázky a máte-li chuť do Rovně zavítat, otevřeno je v sobotu do 17 hodin a v neděli do 16 hodin. Krásný předvánoční čas všem, zapomeňte alespoň na chvíli na blbou náladu. Stojí to za to!

Jaromír Pýcha