Cílem akce bylo přejet 22 centimetrú širokou a lávku přes řeku Loučná na kole co nejpomaleji a na trakaři co nejrychleji. Trakař byl dvoumístní: jeden sedící, jeden vezoucí s nutností se na otočce vyměnit. Začali se scházet diváci. Zprvu opatrně, později jich přibývalo rychleji. Úderem 14. hodiny akce začala. Přivítáni byli diváci a oceněni zakladatelé 70leté tradice. Sklidili zasloužený potlesk. A potom již začalo dlouho očekávané klání mezi soutěžícími, kolem a lávkou. Většina lidí přišla v očekávání pádů z lávky do vody. Dostalo se jim toho dosytosti. Někteří padali do vody s vědomím, že to jinak skončit nemohlo a snažili se svůj pád pojmout trochu esteticky a oku lahodně. Odměněni byli potleskem.

Někteří padali neochotně s hodně udiveným výrazem: Cože se mi to stalo? Ale i oni sklidili potlesk natěšených diváků. Některým všeobecně známým "nepadačům" z minulých let byly kladeny překážky přímo do cesty nebo byli "kamenováni" (snad tenisáky?). Žádné nástrahy nepomohly a tak se znovu ověřilo přísloví: Kdo umí, umí, kdo neumí …

Zpestřením bylo několik krojovaných soutěžících či dokonce celých divokých kmenů, podporujících se svým podivným nářečím. Po hygienické očistě ve vodě, kam napadali a po úspěšné záchrané akci, se ztratili mezi lidmi. Také tam bylo několik soutěžících na "furtošlapkách". Pro ty bude muset být vymyšlena soutěž o akrobacii na lávce. Pro tradiční přejezd lávky by měl být připraven universální stroj klasického vyzbrojení s brzdou značky torpédo. Jedno kolo, jeden trakař.

Po soutěži bylo dekorování vítězů a odměněny byly pěkné převleky. Pochvala pořadatelům, že odměněno bylo více borců než se jich vešlo na stupínek vítězů. Nakonec počasí vydrželo. Odpoledne bylo dlouhé, diváci spokojeni, že za jejich peníze se jim dostalo očekávané podívané. Žádný úraz a mnoho úsměvů na líci.

Jaroslav Černý