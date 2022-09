Mistrovství republiky hasičů, ale i hasiček - profesionálů i dobrovolných se konalo v Pardubicích. Byla do velká událost. Pro diváky už asi moc ne, protože většina z nich se rekrutovala z okolí soutěžících. Asi to chce čas, než tomu sportu lidé přijdou na chuť. Důležité pro nás je, že hasiči fungují bez ohledu na dobu a podmínky. I když, podle techniky, se jim dostává vybavení podle sytosti. Anebo to bylo jenom zlaté pozlátko, které se zatřpytilo jenom na mistrovství…