Team Czech Republic, který od roku 2016 pravidelně reprezentuje Českou republiku na této soutěži, vletošním roce ukázal, že patří mezi světové špičky. V první soutěžní den vybojoval juniorskýAllGirl tým zlatou medaili a titul mistryň světa a tým Coed si po úspěšném postupu do fináleodnáší stříbrnou medaili.

FOTO: Veteráni, otužilci, krásné dámy. Unikátní lázně ducha zahájily sezónu

Je to neuvěřitelný úspěch, po letech práce sklízíme nejvyšší ocenění. Věřím, že nám to pomůže posunout cheerleading do popředí českého sportu jako takového. Máme skvělé sportovce, trenéry a organizační tým, je to zásluha všech.

Sportovní cheerleading byl v roce 2021 uznaný Mezinárodním olympijským výborem. Jedná se o sport, který spojuje prvky tance, akrobacii na zemi i ve vzduchu a atraktivní lidské pyramidy. Sportovní cheerleading se dělí na dvě divize: akrobatickou a taneční. Soutěžní sestava trvá 2,5 minuty a je předváděna na hudbu 16 až 24 sportovci najednou.

V České republice se tento sport objevuje již od roku 1993. Základnu tvoří 2 000 aktivních sportovců ve 30 klubech z celé ČR. Více informací o cheerleadingu naleznete na www.CheerleadingJeSport.cz.

Jana Slavíková, viceprezidentka, Česká asociace cheerleaders

#youtube|kU7F-sLNyDQ?list=PL7RUsnLVncyHwgFdTtuI5SNwYZFwXu1i2#