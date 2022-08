O vtipné okamžiky nebyla při přechodu řeky nouze. Byla to stará dobrá nefalšovaná česká sranda. Podpora "přeběhlíků" diváctvem a mnohdy i členy rodiny byla veliká. Nechyběly svérázné komentáře na účet akterů překonávajících překážky. Většina běžců, jistě jen pro pobavení diváků, páchala elegantní skoky do vody, přestože to byl závod na čas. Schopnost udělat srandu převažovala a diváci to ocenili potleskem a výkřiky.

Jaroslav Černý