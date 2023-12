Padá sníh, budem jezdit na saních… A tak mě napadá, v kolika domácnostech mají sáně. Nemyslím tím ty u babičky a dědečka na vesnici, ale doma, ve městě. V Polabinách se rozsvěcel vánoční stromeček. Je krásný, vkusně ozdobený.

V Polabinách rozsvítili vánoční strom. | Video: Jaroslav Černý

Musím se na něj podívat za světla a porovnat ho s tím na Pernštýňáku a jsem si jistý, že si ostudu neudělá. Byly tady také prodejní stánky a pro děti velké lákadlo - kolotoč. Byl stále obsazen. A pro dospěláky nechyběl svařák. Ale taky teplé cokoliv, jablíčka, hruštičky, punč … jak hrdlo ráčilo. Otevřená byla i kavárna. Samozřejmě i sámoška, aby bylo co na zakousnutí k večeři.

Místo slov je přiloženo video a pár obrázků z toho pomíjivého okamžiku. Na videu hraje žesťový soubor Zaviband ze ZUŠ Polabiny a tančí soubor Radost z DDM ALFA. Jo a málem bych zapomněl. Musím poslat velkou pochvalu pánu nebes (sekce sypání sněhem), že na nás ráčil poslat příval sněžení. A tak mu ještě jednou děkuju. A kdyby nás bylo víc s tím poděkováním, možná, že by nám to zopakoval na Mikuláše. A kdyby nás bylo ještě víc než víc, třeba celé město, pak by to mohl zopakovat ještě na Ježíška, abychom každý z nás, aspoň jednou v životě, zažil opravdové Vánoce na sněhu.

Jaroslav Černý

Vánoce Vánoce přicházejí…Zdroj: Deník

