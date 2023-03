V Paláci Pardubice se ve středu 8. března slavil Mezinárodní den žen. Hlediště bylo plné do posledního místa. Za fotografie a videa z akce děkujeme panu Jaroslavu Černému.

Zdravice. | Video: Jaroslav Černý

Motto: MDŽ je spojováno se stávkou newyorských švadlen 8. 3. 1908 za volební právo amerických žen. První den žen se pak konal o rok později. V Česku byl v roce 2004 zařazen mezi významné dny. V západní části Evropy moc oslavován není.

8. 3. 2023 Palác Pardubice MDŽ - Mezinárodní den žen

Celé odpoledne s přehledem svým vlastním provázel moderátor Petr Jančařík (to je ten s tím rozcuchaným ježkem a většinou s mikrofonem v ruce). Pardubická taneční skupina Senza babča se předvedla v plné kráse (chtělo by to více mužských, aby se oslavenkyně trochu více pokochaly). Zpěvák Josef Sochor nezklamal (to je ten s bílými vlasy). I duety se zpěvačkou Zuzanou Grohovou (to je ta v té černobílé divoké textílii) byly dobré. Zpěvačka Marie Hanzelková byla výborná, včetně lechtivých vtipů (to je ta blondýna v květované blůzce). Bohužel ani jeden z jejich mnohých vtipů nelze publikovat. Škoda, byly výborné, až se diváci smáli. (tady by mohlo být smály. No, ale jeden, dva mužský by se v publiku našel).

Pohodové odpoledne, jaké by při oslavách mělo být. Venku sice pršelo, o to větší byla návštěva. Bylo plno, žádná židle nebyla volná. Úspěšné odpoledne. Paní Hanzelková a pan Jančařík byli tak hodní a pronesli pár slov na kameru pro čtenáře internetového Pardubického deníku, včetně receptu jak udělat nejlepší krupicovou kaši. Nad akcí převzal záštitu primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Jaroslav Černý

