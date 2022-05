FOTO: Pardubičtí fotbalisté uhájili první ligu! Podívejte se na fotky plné emocí

Pandemie covidu-19 v letech 2020-2021 tento kolektivní sport značně omezila, přispěla ale k myšlence založit při přeloučském Orlu turistický oddíl. Jelikož Přelouč leží na svatojakubské cestě a od roku 2018 se u místního kostela sv. Jakuba nachází i poutní kámen informující o této skutečnosti, přišlo vedení místní organizace na nápad založit turistický oddíl, který by putoval po svatojakubské cestě. Výrazně ke vzniku organizace přispěla i organizace Ultreia (Spolek českých svatojakubských poutníků), jelikož členkou jejího výboru je Olga Jankovcová, která pochází z Přelouče. Oddíl vznikl v lednu 2021, vedoucími jsou manželé Zdenka Kumstýřová a Miroslav Kumstýř. Oficiálně se jmenuje Centrum svatojakubských poutníků Přelouč a klade si za cíl také mimo jiné poskytovat v přeloučské orlovně zázemí pro turisty a poutníky po svatojakubské cestě.

FOTO: Parádní auta! Veteran rallye startovala z Pernštýnského náměstí

Na rok 2021 bylo naplánováno celkem šest etap, které měly zahrnout trasu z Jaroměře až na zříceninu hradu Sion nedaleko Kutné Hory, přičemž každá trasa by byla dlouhá zhruba 22-25 km. Výchozím bodem každé trasy byl kostel v té které obci či tom kterém městě, pro který si přeloučská organizace připravila vždy vlastní razítko se siluetou tohoto kostela, které si zájemci nechávají obtisknout do svého credenciálu (průkazu poutníka do Santiaga de Compostela). Razítko pak jednota věnovala místnímu duchovnímu správci pro budoucí poutníky, kteří do jejich kostela doputují. Cílové místo se téměř vždy shodovalo s výchozím místem další etapy, roli hrála také dostupnost hromadné dopravy. Původní myšlenku doprovodu duchovního po cestě se podařilo realizovat v tom smyslu, že na startu každé etapy udělí místní kněz poutníkům požehnání. Zatím jen v náznaku zůstal plán na vytvoření cyklistické skupiny, která by jela podobnou trasu, ale po cyklotrasách.

Podařilo se uskutečnit všech šest etap, které proběhly vždy v sobotu koncem měsíce od května do října. Konkrétně 22. května se šlo od kostela sv. Jakuba v Jaroměři do Hradce Králové, 26. června od katedrály sv. Ducha v Hradci Králové do Pardubic, 25. července od kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích do Přelouče, 28. srpna od kostela sv. Jakuba v Přelouči do Zdechovic, 25. září od kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem do Kutné Hory a konečně 23. října od kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře na zříceninu hradu Sion a zpět do Kutné Hory. Celkem tak poutníci ušli zhruba 140 km.

Záchranná mise v kraji: Děti čeká hod granátem i střelba ze vzduchovky

V roce 2021 se zapojilo 13 poutníků, z nichž každý ušel či ujel alespoň jednu etapu. Asi polovina z nich absolvovala tras více, všech šest etap ušly dvě členky oddílu. Na každé cestě bylo vždy 4 až 9 poutníků. Ti pochází nejen z Přelouče a okolí, ale např. i Hradce Králové. Někteří poutníci přijeli až z Moravy (zapojil se dokonce i starosta Orla Ing. Stanislav Juránek). Druhé etapy se účastnil na kole člen přeloučské jednoty a poslanec Mgr. Marek Výborný. Možnost ubytování v přeloučské orlovně využilo do konce října 2021 dvanáct svatojakubských poutníků, resp. poutnic.

Rok 2022

V roce 2022 bychom rádi přidali úsek od polské hranice do Jaroměře a následně ze Sionu směrem k jihočeské části Svatojakubské cesty. V září nás čeká turistika dokonce i na Slovensku. Podrobnější informace lze najít v přiloženém plakátu. Členové oddílu obdrží za registrační poplatek 200 Kč tzv. credenciál, do kterého si budou moci zapisovat ušlé trasy, případně do něj obdrží razítko toho kterého kostela, který po cestě navštívíme. Více informací lze získat také na e-mailu kumstyr@atlas.cz nebo na facebookových stránkách (Centrum svatojakubských poutníků Přelouč).

Matěj Pešta, Orel Přelouč

Plán na rok 2022.Zdroj: archiv turistického oddílu